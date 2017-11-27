المتحدث باسم الكرملين : بوتين يواصل “ ماراثون الدبلوماسية ” لحل الأزمة السورية

27 نوفمبر، 2017
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل “ماراثون الدبلوماسية” لحل الأزمة السورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الأحد عن بيسكوف القول إن مباحثات بوتين مع نظيره السوري بشار الأسد في سوتشي الأسبوع الماضي ساهمت بشكل كبير في نجاح القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية التي عقدت لاحقا.

ونوه المتحدث بأن بوتين سيواصل “ماراثون” التفاوض لحل الأزمة في سوريا.

وبينما أشار إلى أن بوتين بذل فعلا جهودا دبلوماسية كبيرة ومكثفة، شدد على أنه “لا تزال هناك حاجة للقيام بعمل كبير”.

وكان بوتين ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني تهدئة الوضع في سوريا على المدى الطويل، وقال إن الحرب ضد الجماعات الإرهابية في البلاد قد أوشكت على النهاية.

ودعا بوتين إلى مواصلة الدعم لسوريا من خلال إعداد برنامج شامل طويل الأجل، مع الأخذ في الاعتبار “حجم الدمار الهائل” الذي تعرضت له البلاد.

وكانت روسيا قد اقترحت عقد مؤتمر للسوريين للتشاور حول ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا.

ويشار إلى أن روسيا وإيران تدعمان عسكريا القوات الحكومية السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد. (DPA)

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رأي واحد على “المتحدث باسم الكرملين : بوتين يواصل “ ماراثون الدبلوماسية ” لحل الأزمة السورية”

  1. الحرب انتهت ادعوا السوريين المتواجدين في المانيا العودة لبلدكم لإعادة اعمارها ، إعتقادكم بالبقاء في المانيا مدى الحياة هو امر خاطأ ، عدم درايتكم بالقانون الالماني ستشكل صدمه عليكم عندما يتم اخباركم بالعودة .

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