المغني السوري ” وفيق حبيب ” يكشف حقيقة خبر سجنه بسبب صيده للغزلان في أمريكا

نفى المغني السوري وفيق حبيب تعرضه للحبس والغرامة في الولايات المتحدة بسبب قيامه بصيد الغزلان في محميات غير مخصصة للصيد.

وفيق الذي يتواجد في الولايات المتحدة لإحياء حفلات للجاليات السورية والعربية هناك قال في حديث لوسائل إعلام موالية: “شهرا نوفمبر وديسمبر هما شهرا صيد الغزلان ومسموح لأي صيّاد أن يصطاد عشر ذكور وعشرة إناث وبالفعل ذهبت للمكان المخصص واصطدت غزالين برفقة الأصدقاء والتقطنا الصور وانتهى الموضوع “.

وأضاف وفيق، بحسب ما نقلت مجلة “سيدتي” المختصة بأخبار الفنانين والمشاهير: “بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبار عن تعرضي للغرامة 3000 دولار والسجن لمدة ستة أيام وهذا غير صحيح إطلاقاً وأتمنى أن تكون هذه الصفحات تحت الرقابة”.