دي ميستورا ينسف جنيف قبل أن يبدأ : لا للشروط المسبقة .. و بشار الأسد أبدى التزاماً بالتفاوض و الإصلاح الدستوري !

27 نوفمبر، 2017
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اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، أن مفاوضات جينيف المقبلة حول سوريا، ستركّز على تنفيذ القرار 2254 المتعلّق بإجراء الانتخابات ودستور جديد لسوريا.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بنيويورك.

وقال دي ميستورا، إن “المفاوضات المقبلة ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ووضع دستور وإجراء انتخابات شفافة وحرة، بإشراف الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها جميع السوريين بمن في ذلك اللاجئون بالطبع”.

ولفت أنه “لن يقبل بأي شروط مسبقة من قبل الأطراف التي تعتزم المشاركة في مفاوضات جينيف”، مشيرًا أن “بشار الأسد أبدى في اجتماع سوتشي الأخير، التزامًا بالتفاوض في جينيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية المرتقبة”.

ووفق المبعوث الأممي، فإن “الأزمة السورية هي الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة”، معلنًا أن “إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 6 سنوات من الحرب، تحتاج 250 مليار دولار أمريكي على الأقل”. (ANADOLU)

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4 آراء على “دي ميستورا ينسف جنيف قبل أن يبدأ : لا للشروط المسبقة .. و بشار الأسد أبدى التزاماً بالتفاوض و الإصلاح الدستوري !”

  1. اصبح اليهود يغارون من الدعم الماسوني لكلب العلوية!!
    أزالوا من هم أقوى منه بمراحل و لا يستطيعوا ازالة هذا الصعلوك؟
    اقسم بعزة الله هؤلاء هم حصان طروادة في هذه الامة منذ ايام الفرنسيين.

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  2. هادا ديمستورا مو حالل عن السوريين لحتى يقتلهم جميعاً .. قبل ما ينصحنا إنّو نقدم تنازلات ونقبل بالخنزير خليه يجرب كم يوم بالامن العسكري او أمن الطيران لحتى كم قاق من قرود الجبل عديمي الضمير والانسانيه ينتفو ريشه لابن السافله وبعدين منبلش التنازلات

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  3. القافلة تمشي والكلاب تعوي . و كوفي عنان نبح مثله . كثيرا .
    النباح يتعب حنجرة الكلب . و يعود إلى مزبلته .

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  4. والله كنت حاسس ان السيد دي ميستورا لا يعرف لا بالشعب السوري ولا بالمعارضة ..فقط بشار المجرم ..بعد كل هذا الاجرام انا توقعت الامم المتحدة ان تحيل بشار وزمرته للمحاكمة لا لاعادة تاهليه ..مجتمع منافق الى متى

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