دي ميستورا ينسف جنيف قبل أن يبدأ : لا للشروط المسبقة .. و بشار الأسد أبدى التزاماً بالتفاوض و الإصلاح الدستوري !

دي ميستورا ينسف جنيف قبل أن يبدأ : لا للشروط المسبقة .. و بشار الأسد أبدى التزاماً بالتفاوض و الإصلاح الدستوري !

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، أن مفاوضات جينيف المقبلة حول سوريا، ستركّز على تنفيذ القرار 2254 المتعلّق بإجراء الانتخابات ودستور جديد لسوريا.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بنيويورك.

وقال دي ميستورا، إن “المفاوضات المقبلة ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ووضع دستور وإجراء انتخابات شفافة وحرة، بإشراف الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها جميع السوريين بمن في ذلك اللاجئون بالطبع”.

ولفت أنه “لن يقبل بأي شروط مسبقة من قبل الأطراف التي تعتزم المشاركة في مفاوضات جينيف”، مشيرًا أن “بشار الأسد أبدى في اجتماع سوتشي الأخير، التزامًا بالتفاوض في جينيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية المرتقبة”.

ووفق المبعوث الأممي، فإن “الأزمة السورية هي الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة”، معلنًا أن “إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 6 سنوات من الحرب، تحتاج 250 مليار دولار أمريكي على الأقل”. (ANADOLU)