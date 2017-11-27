” لا يهمني عمري 14 ! ” .. ألمانيا : اعتقال فتى طعن شاباً عدة مرات بسكين في برلين

يواجه مراهق حكماً بالسجن، قد يصل لخمس سنوات، بعدما قام بطعن شاب بدم بارد، في أحد أحياء مدينة برلين.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، تعرض للطعن على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

المراهق الذي لم يتم الكشف عن اسمه، جاء مع مجموعة إلى حديقة أطفال، وفقاً لموعد مبرم بينه وبين الضحية، حيث تشاجرا، مما دفع المراهق لاستلال سكين وطعن الضحية في رئته، ومن ثم سدد طعنتين أخريين في الكتف ومنطقة الحوض، قبل أن يقوم مراهق آخر بسحب السكين من الفاعل، ورميها أمام مدرسة قريبة، ثم لاذ الجميع بالفرار.

ونظراً للأوصاف الدقيقة التي قدمها شهود عيان، استطاع رجلان من الشرطة بلباس مدني، إمساك الفاعل قبل أن يصعد بالمترو، وأخذت الشرطة الشاب ليدل على مكان السكين، التي وجدوها بالفعل.

أحد رجال الشرطة قال للمراهق: “لقد كدت أن تنهي حياة شخص”، في حين رد المراهق بلا مبالاة : “لا يهمني، لقد استحق ذلك، عدا عن كوني مازلت في عمر 14 عاماً”.

وتم إسعاف الضحية للمستشفى لإجراء عمليات له في الرئة، ووضعه في العناية المركزة، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً ضد المراهق، بتهمة الشروع بالقتل.

وأضافت الصحيفة أن الأمر الذي لا يعرفه المراهق، أنه مؤهل للمحاكمة، والحكم عليه بالسجن، حيث يتهدده حكم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وتم تحويل المراهق لقاضي التحقيق، الذي سيقرر حبسه أو الإبقاء على حجزه على ذمة التحقيق.

المصدر : BILD