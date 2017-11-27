أهدى اللقب لـ ” السيدة ميركل ” .. ألماني من أصول سورية يحقق لألمانيا بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل للمرة الأولى منذ 85 عاماً

27 نوفمبر، 2017
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حقق الملاكم الألماني مانويل شار بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، كأول ألماني يحقق هذا الانجاز منذ 85 عاماً.

وأهدى الملاكم، ذو الأصول السورية اللبنانية، اللقب لألمانيا والمستشارة ميركل وقال لقد “أنجزنا”.

وتغنت الصحف الألمانية، الأحد، بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه شار (33 عاماً)، بفوزه ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل (WBA) وهي أول أول مرة يفوز فيها ألماني بالبطولة منذ أن فقدها الأسطورة ماكس شميلينغ عام 1932.

واستطاع شار في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، الفوز بالنقاط، بإجماع القضاة، على الروسي ألكسندر يوستينوف (40 عاما)، رغم الصعوبات التي واجهها في بداية المباراة.

ووجه مانويل شار رسالة بعد فوزه من فوق الحلبة قائلا: “لقد ضغط على نفسي بشدة، رغم رصاصتين في البطن وخصرين جديدين”.

وتابع شار: “أهدي اللقب إلى ألمانيا والسيدة ميركل، لقد أنجزنا، فنحن بطل العالم، وهذه هديتي لكم”، في إشارة إلى عبارة ميركل قبل نحو عامين بخصوص أزمة اللاجئين والتي قالت “سننجز الأمر”، قاصدة أن ألمانيا ستتغلب على الأزمة.

ومحمود الشعار، هو الاسم الحقيقي لمانويل شار، فقد ولد لأب سوري وأم لبنانية، قتل والده في الحرب الأهلية اللبنانية وفرت أمه مع ستة من أطفالها الثمانية إلى ألمانيا عام 1989، وكان عمر مانويل نحو 4 سنوات، وعاشت الأسرة في برلين وإيسن، ويسكن مانويل شار الآن في مدينة كولونيا.

وكان شار قد تعرض قبل 14 شهرا لإطلاق نار وأصيب بالرصاص في بطنه في أحد محلات “الدونر” (الشاورما) في مدينة إيسن من قبل شخص اسمه يوسف هـ.، وأجريت له جراحة عاجلة.

وقبل ستة أشهر خضع لجراحة من جديد لتركيب مفصلين صناعيين في الخاصرة بسبب مرضه بالتهاب المفاصل، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد. ويتحتم على مانويل شار أن يتوصل على جناح السرعة لاتفاق مع الملاكم فرس أوكويندو (من بورتوريكو) من أجل مباراة جديدة للدفاع عن لقبه، وإلا سيدخل في دوامة ربما تجعل لقبه بدون قيمة، حسب بيلد.

الجدير بالذكر أن شار يعرف بمواقفه الموالية لنظام بشار الأسد. (DW – AksAlser)

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9 آراء على “أهدى اللقب لـ ” السيدة ميركل ” .. ألماني من أصول سورية يحقق لألمانيا بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل للمرة الأولى منذ 85 عاماً”

  2. اهم ما في الخبر هي يلي بالأخير الجدير بالذكر …. الصغير بيضل صغير مهما كبر واقصد هنا اردوغان وعكس السير تبعو

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  5. استغفر الله العظيم , لك انو اندماج وانو طيز الجحش
    قال اهدي ميركل الانجاز !!!!!!!!!!!!
    عقلية القطيع شكلها متأصلة فينا
    لك ميركل موظفة حكومية بكرة بتروح و بيجي غيرها ممكن لا يقربا ولا يشبها سياسيا
    اهدي المانيا الوطن , و اوعا تقول المانيا ميركل , البلد عظيمة بدون ما نربط تاريخ الاف السنين بشخصية اش ماكانت تكون
    اهدي القائدة المناضلة ميركل قال , روح الله لا يهنيك باللقب حريتني هلق

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  8. مبروك لالمانيا .. ونتمنى لالمانيا التفوق في كل الميادين , هدا الرجل سوري الاصل ….وبما انه سوري الاصل فهدا يعني انه بالاصل ولد في سوريا من ابوين سوريين منحدرين من سلالات ثانية …….الخلاصة …..كل البشر بيشبهو بعض واليوم الزلمي الماني……..وبالدليل اهدا فوزه لالمانيا ……….وبكرة بيدور الزمان وبيسافرو اولاده لمكان ثاني بيصيرو فلانيين من اصول المانية…….الخ
    السوري الحقيقي وهم …….ما في شي اسمه سوري………..نحن سلالة خليط من اجناس كثيرة جمعتنا الحروب والمجاعات والهجرات و الظلم والتجارة والخوف …….عبر المئات من السنين لنصبح سوري
    نحن احفاد العرب والكرد والترك والفرس والعجم والبربر والقفقاز والاسيويين والافريقيين………..واتحدى واحد سوري يزعم انه اصلي

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