أهدى اللقب لـ ” السيدة ميركل ” .. ألماني من أصول سورية يحقق لألمانيا بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل للمرة الأولى منذ 85 عاماً

حقق الملاكم الألماني مانويل شار بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، كأول ألماني يحقق هذا الانجاز منذ 85 عاماً.

وأهدى الملاكم، ذو الأصول السورية اللبنانية، اللقب لألمانيا والمستشارة ميركل وقال لقد “أنجزنا”.

وتغنت الصحف الألمانية، الأحد، بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه شار (33 عاماً)، بفوزه ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل (WBA) وهي أول أول مرة يفوز فيها ألماني بالبطولة منذ أن فقدها الأسطورة ماكس شميلينغ عام 1932.

واستطاع شار في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، الفوز بالنقاط، بإجماع القضاة، على الروسي ألكسندر يوستينوف (40 عاما)، رغم الصعوبات التي واجهها في بداية المباراة.

ووجه مانويل شار رسالة بعد فوزه من فوق الحلبة قائلا: “لقد ضغط على نفسي بشدة، رغم رصاصتين في البطن وخصرين جديدين”.

وتابع شار: “أهدي اللقب إلى ألمانيا والسيدة ميركل، لقد أنجزنا، فنحن بطل العالم، وهذه هديتي لكم”، في إشارة إلى عبارة ميركل قبل نحو عامين بخصوص أزمة اللاجئين والتي قالت “سننجز الأمر”، قاصدة أن ألمانيا ستتغلب على الأزمة.

ومحمود الشعار، هو الاسم الحقيقي لمانويل شار، فقد ولد لأب سوري وأم لبنانية، قتل والده في الحرب الأهلية اللبنانية وفرت أمه مع ستة من أطفالها الثمانية إلى ألمانيا عام 1989، وكان عمر مانويل نحو 4 سنوات، وعاشت الأسرة في برلين وإيسن، ويسكن مانويل شار الآن في مدينة كولونيا.

وكان شار قد تعرض قبل 14 شهرا لإطلاق نار وأصيب بالرصاص في بطنه في أحد محلات “الدونر” (الشاورما) في مدينة إيسن من قبل شخص اسمه يوسف هـ.، وأجريت له جراحة عاجلة.

وقبل ستة أشهر خضع لجراحة من جديد لتركيب مفصلين صناعيين في الخاصرة بسبب مرضه بالتهاب المفاصل، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد. ويتحتم على مانويل شار أن يتوصل على جناح السرعة لاتفاق مع الملاكم فرس أوكويندو (من بورتوريكو) من أجل مباراة جديدة للدفاع عن لقبه، وإلا سيدخل في دوامة ربما تجعل لقبه بدون قيمة، حسب بيلد.

الجدير بالذكر أن شار يعرف بمواقفه الموالية لنظام بشار الأسد. (DW – AksAlser)