مسؤول إيراني : سوريا تفرض قيوداً مشددة على المنتجات الإيرانية .. و البضائع التركية المهربة تغرق أسواقها

27 نوفمبر، 2017
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كشف نائب رئيس الغرفة التجارية، الإيراني، حسين سلاح‌ ورزي‌، أن سوريا (النظام) فرضت قيودا مشددة على منتجات بلاده، الأمر الذي حال دون قيام التجّار الإيرانيين بتصدير منتجاتهم إلى سوريا.

ونقلت وكالة “إيلنا” الإيرانية عن ورزي، قوله إن الأسواق السورية في الوقت الراهن مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية، التي تدخل سوريا عبر التهريب من الحدود بين البلدين.

وأكد أن إيران لديها اتفاقات تفضيلية مع سوريا بخط ائتماني يفوق مبلغ مليار دولار، لكن رغم هذا فرضت سوريا القيود.

ووفقا له، زاد العراق أيضا تعرفة دخول منتجات الألبان الإيرانية من 5% إلى 25%. (RT)

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4 آراء على “مسؤول إيراني : سوريا تفرض قيوداً مشددة على المنتجات الإيرانية .. و البضائع التركية المهربة تغرق أسواقها”

  1. شيء طبيعي جداً على مبدأ المعاملة بالمثل
    حيث أن إيران تريد الحريد لدخول منتجاتها ولكنها تفرض قيود شديدة وضرائب تصل حتى 100% على كل من المنتجات السورية والعراقية وبالتالي فهي تعترف بحقها فقط وتنكر حقوق الأخرين
    أي وقاحة

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  2. لان بضائعكم ليس لها مصداقية مثل نظامكم ولان التجار تورطوا بالمنتجات الايرانية فلن يتورطوا اكثر ولا تقارن البضائع التركية بالايرانية فشتان بينهما

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  3. هاد الإيراني اما أنو مو فهمان انو السوريين فطسوا من عوادم السيارات الإيرانية اللي عبيت البلد.
    يا بدو أسواق سوريا تغرق ١٠٠٪؜ بالبضائع الإيرانية المعفنة.

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  4. اللهم أجعل كيدهم في نحرهم
    هؤلاء القرود والمجوس وطبيعي سيقوم الأرهابي بشار بالتضييق على المجوس بعد التهديدات التي تلقاها بشار الأرهابي الكيماوي من نتنياهو

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