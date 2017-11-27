مسؤول إيراني : سوريا تفرض قيوداً مشددة على المنتجات الإيرانية .. و البضائع التركية المهربة تغرق أسواقها

مسؤول إيراني : سوريا تفرض قيوداً مشددة على المنتجات الإيرانية .. و البضائع التركية المهربة تغرق أسواقها

كشف نائب رئيس الغرفة التجارية، الإيراني، حسين سلاح‌ ورزي‌، أن سوريا (النظام) فرضت قيودا مشددة على منتجات بلاده، الأمر الذي حال دون قيام التجّار الإيرانيين بتصدير منتجاتهم إلى سوريا.

ونقلت وكالة “إيلنا” الإيرانية عن ورزي، قوله إن الأسواق السورية في الوقت الراهن مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية، التي تدخل سوريا عبر التهريب من الحدود بين البلدين.

وأكد أن إيران لديها اتفاقات تفضيلية مع سوريا بخط ائتماني يفوق مبلغ مليار دولار، لكن رغم هذا فرضت سوريا القيود.

ووفقا له، زاد العراق أيضا تعرفة دخول منتجات الألبان الإيرانية من 5% إلى 25%. (RT)