نتنياهو لبشار الأسد : هذا ما سيحصل إن سمحت لإيران بإقامة قواعد لها في سوريا

نتنياهو لبشار الأسد : هذا ما سيحصل إن سمحت لإيران بإقامة قواعد لها في سوريا

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد بتوجيه ضربات لسوريا حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها .

وقال التلفزيون الإسرائيلي مساء يوم الأحد، إن نتنياهو حذر بشار الاسد من أن اسرائيل ستتدخل عسكريا في الحرب السورية، إذا ما وافق الأسد رسميا على إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا.

وقال التليفزيون إن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث، دون أن يكشف عنه، ولكن المرجح أن الأمر تم عن طريق روسيا.

وكان نتنياهو قد أعلن مرارا ان اسرائيل لن تسمح بتواجد عسكري إيراني في سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان قد حذر قائلا “لن نحتمل وضعا تتمركز به إيران وأتباعها على حدودنا، سندافع عن مصالحنا بكل الطرق التي نراها مناسبة”. (DPA)