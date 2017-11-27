هولندا : جدل بعد الفشل باعتقال ” داعشي سوري ” تنبه له ناشطون خلال حضوره لفعالية تتحدث عن جرائم ” داعش ” !

حذر أعضاء في البرلمان الهولندي، من خطورة وجود رجل سوري “داعشي”، دخل البلاد بأوراق مزورة، بعد أن تم رصده في إحدى القاعات، أثناء عرض فلم وثائقي عن الرقة.

وقالت شبكة ” آر تي إل نيوس” الهولندية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرجل كان موجوداً في لقاء بقاعة “De Bali” في أمستردام، أثناء عرض فلم وثائقي لـ “الرقة تذبح بصمت”.

وتم التعرف على الداعشي، من قبل السوريين الموجودين هناك.

وقد وصفت مادلاينا فان تورينبرخ، عضوة البرلمان من حزب “CDA” القضية بأنها خطيرة جداً، وقالت: “أريد أن أعرف لماذا لم تكن الشرطة هناك، تم إخبار الشرطة عن مخاطر هذا اللقاء، حينها كان من الممكن إلقاء القبض على ذلك الرجل، هذه قضية خطيرة”.

وقال فريد خرابرهاوس، وزير الأمن والعدل، إن إلقاء القبض ومحاسبة شخص ما، ممكن فقط في حال توفر أسس قانونية كافية، وأضاف: “الناس الخطيرون نراقبهم بشكل جيد، لا أريد أن أعطي معلومات من أجل الأمن”.

ويعتقد رونالد فان راك، عضو الحزب الاشتراكي، أن المقاتلين الذين يأتون من سوريا إلى هولندا، يجب أن تتم إعادة تأهيلهم من التطرف بشكل إجباري، إن كانوا يشكلون خطراً على المجتمع (وعلى أنفسهم)، “حينها لن يتجولوا بحرية في بلدنا”.

حزب اليسار الأخضر لم يفهم كيف أتى شخص بأوراق مزورة إلى هولندا ولم يتم القبض عليه، وقال فان راك: “ربما لدى وحدات الأمن أسباب جيدة لذلك، نريد أن نعرف تلك الأسباب”.

وتعتقد عضو البرلمان كاتهالينا باوتنفيخ، أن الموجودين في القاعة، قد مروا بتجربة فظيعة، وقالت: “يجب عليهم أن يكونوا قادرين على الاعتقاد أنهم آمنون في هولندا”.

وأكد مدير القاعة، يوري ألبريخت، أن السوري كان موجوداً في داخلها، وقال: “تم التعرف عليه من قبل الناشطين، حاولوا أن يأخذوا صورة سيلفي معه لكنه هرب للخارج، لحقته أنا وحراس الأمن، وعندما رآنا ركب على دراجته الهوائية وهرب، ثم اتصلت بالشرطة مباشرة”.

وقال ألبريخت إنه متفاجئ بوجود ذلك الرجل يتجول بحرية “بينما نسمع باستمرار أن هذا النوع من الأشخاص يتم القبض عليهم”، مضيفاً أن الشرطة تم إعلامها مسبقاً بهذا اللقاء.

ولم تفصح السلطات عن سبب عدم اعتقال الرجل، في الوقت الذي لم ترد فيه المخابرات العامة، وجهاز الأمن AIVD، تأكيد قصة هذه الحادثة، وعلقت على ذلك بالقول على لسان متحدث باسمها: “لا نستجيب أبداً للحالات الفردية”.

المصدر : RTL Nieuws