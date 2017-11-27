وزير الدفاع التركي : ” عملية عسكرية في عفرين ؟ .. من يدري ربما غداً و ربما قبله “

وزير الدفاع التركي : ” عملية عسكرية في عفرين ؟ .. من يدري ربما غداً و ربما قبله “

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، في تعليقه حول عملية عسكرية محتلمة لبلاده ضد “ب ي د” في عفرين “من يدري ربما غدا، وربما قبله”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، جانيكلي، اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، على هامش زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى هذا البلد.

ولم يقدم “جانيكلي” مزيدا من التفاصيل حول موعد العملية، واكتفى بالقول “من يدري ربما غدا، أو قبله”، مبينا أن هذه العبارة من بيت شعر للشاعر محمد عاكف أرسوي كاتب النشيد الوطني التركي.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده “أسست 3 مراكز مراقبة في سوريا بموجب مباحثات أستانة وسيرتفع العدد في الفترة المقبلة إلى 12”.

وشدد على أن “مباحثات أستانة لا تعد بديلا عن مفاوضات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة وإنما بمثابة دعم لها”.

وفي 18 تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستكمل عملية إدلب، شمالي سوريا، لتحرير عفرين وتسليم منبج لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية.

وأضاف أردوغان: “كل شيء كان واضحًا في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين”. (ANADOLU)