يعتقد أنها مرسلة من سعودي .. ألمانيا : رسالة غريبة تسبب غثياناً و دوار و حكة في مركز للشرطة !

يعتقد أنها مرسلة من سعودي .. ألمانيا : رسالة غريبة تسبب غثياناً و دوار و حكة في مركز للشرطة !

أثارت رسالة بريدية وصلت لامرأة، بمدينة هيمر، بولاية شمال الراين- فيستفاليا، في ألمانيا، لغزاً كبيراً، كما أنها أصابت عدداً من الأشخاص بالغثيان، والدوار، والحكة.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرسالة وصلت للمرأة ولم تقم بفتحها، بل قامت بإحضارها لمركز الشرطة، وبعد فتح الظرف أصيبت المرأة وثلاثة من رجال الشرطة بالغثيان.

وأشار الموقع إلى أنه “يعتقد أن مرسل الظرف من السعودية”، دون أن تتمكن الشرطة من تحديد هويته.

وأضاف أن الرسالة أثارت ريبة المرأة (31 عاماً)، لذلك لم تقم بفتح الظرف، وقامت بإيصاله لأحد مراكز الشرطة بمدينة هيمر الواقعة بالقرب من دورتموند.

وقام موظفو المركز بفتح المغلف، واشتكوا بعد ذلك من إصابتهم بالغثيان والحكة والدوار، وما تزال تلك الأعراض غريبة ومجهولة السبب، حيث قام متخصصون من مركز الإطفاء بدورتموند بفحص الظرف البريدي ومحتوياته، دون العثور على أي أثر لمواد سامة.

وذكر موقع “دير فيستن”، أنه تمت الاستعانة أيضاً بفرقة عمل تحليلية من دورتموند لفحص الظرف، إلا أنها لم تفلح في حل اللغز حتى الآن.

وتم علاج المصابين الخمسة على الفور في قسم الشرطة، ولم يكونوا بحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وما يزال التحقيق في الحادثة مستمراً.