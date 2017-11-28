آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )

آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )

آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )

عرضت قناة الحرة الأمريكية تحقيقاً صادماً يظهر تفاصيل عن عمليات اختطاف وبيع فتيات لاجئات في اليونان، لبيوت الدعارة.

ويظهر التقرير عمليات اختطاف وإتجار بالبشر في اليونان بذريعة تهريب اللاجئين إلى أوروبا.