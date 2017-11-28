آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )

28 نوفمبر، 2017
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آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )

عرضت قناة الحرة الأمريكية تحقيقاً صادماً يظهر تفاصيل عن عمليات اختطاف وبيع فتيات لاجئات في اليونان، لبيوت الدعارة.

ويظهر التقرير عمليات اختطاف وإتجار بالبشر في اليونان بذريعة تهريب اللاجئين إلى أوروبا.

 

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3 آراء على “آخر الضحايا لاجئة سورية تسافر دون أهلها .. تحقيق صادم عن اختطاف اللاجئات و الأطفال لبيعهن لبيوت الدعارة في اليونان ( فيديو )”

  2. بعد شوي بطلع ابن فاجرة موالي بقلك ليش تركو البلد
    مشان يا ابن الفاجره
    الجردون الكلب الحقير فشار وكلابو الخنازير بصيرو رجال بطيارات روسيا
    بس وين كل يوم نستمتع بقتل الجرادين القذرة

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    1. فشيت خلقك و سبيت وارتاح ضميرك ؟ ليش لا مازال في شماعة تعلق عليها كل سيئاتك وممسحة زفر تمسح فيها اخطاءك. هنن كلاب وجرادين برايك وانت عميل خاين بايع ارضه وعرضو برايهن

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