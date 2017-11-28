ألمانيا : ضحايا ” العنف المنزلي ” يقدرون بعشرات الآلاف .. و غالبية الضحايا من النساء

ألمانيا : ضحايا ” العنف المنزلي ” يقدرون بعشرات الآلاف .. و غالبية الضحايا من النساء

وقع أكثر من 133 ألف بالغ في ألمانيا، ضحية للعنف المنزلي العام الماضي، فيما كان 82% من الضحايا تقريباً من النساء.

وقال موقع “تاغس شاو” الألماني، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن تلك الإحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، حيث سجل عدد ضحايا العنف في الشراكات منذ خمس سنوات بالمقارنة مع عام 2015 ازدياداً بنسبة 4% تقريباً.

ويأخذ مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في عين الاعتبار الجرائم بما في ذلك القتل العمد والقتل الخطأ، والتسبب بأذى جسدي والاغتصاب والإكراه الجنسي، والتهديدات، والمطاردة للشركاء أو الشركاء السابقين.

ووفقاً للبيانات، فإنه في عام 2016، كان أكثر من 51% من النساء يعشن مع المشتبه به (الشريك)، في منزل مشترك، وأضاف الموقع أن حوالي 70 ألف امرأة أصيبت بجراح عمداً، فيما تعرض أكثر من 16700 امرأة للتهديد من قبل الشريك، أصيب منهن حوالي 11900 بجراح خطيرة.

وأوضح أنه تمت مطاردة أكثر من 7600 امرأة من قبل شريك لهن، أو شريك سابق، وتعلقت 357 بالقتل أو القتل الخطأ، في حين نجت 280 امرأة من الموت، وقتلت 149 امرأة على يد شركائهن.

وقالت الوزيرة الاتحادية للمرأة، كاترينا بارلي، إن تلك الأرقام مخيفة، ودعت إلى جعل الأولوية القصوى لحماية المرأة من العنف، وتعزيز هياكل الدعم مثل ملاجئ خاصة بالنساء، وخدمات المشورة.

وأشارت الوزيرة إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا هو علامة على أن المزيد من الضحايا يسعون للحصول على مساعدة من الشرطة والإبلاغ عن وقوع جرائم عنيفة.

المصدر : Tagesschau