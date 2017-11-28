ألمانيا : محافظ بلدة استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين يتعرض لطعنة بالسكين في عنقه !

ألمانيا : محافظ بلدة استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين يتعرض لطعنة بالسكين في عنقه !

تعرض أندرياس هولشتاين محافظ بلدة ألتينا، بولاية شمال الراين، في ألمانيا ، لحادثة طعن بالسكين، بسبب سياسته في استقبال اللاجئين.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحافظ تعرض للطعن في كشك مأكولات، حيث أقدم خمسيني مخمور على إصابته إصابة خطيرة في عنقه.

وبحسب الموقع فإن المهاجم كان قد صرخ وندد بسياسة استقبال اللاجئين المتبعة من قبل حزب ميركل، بشكل “قليل الحياء”، وفق تعبير الموقع.

وقام الإدعاء العام الألماني بمدينة هاغن بفتح تحقيق بالحادثة، والتي أعادت الذاكرة إلى حادثة طعن المحافظة العليا لمدينة كولن، تشرين الأول عام 2015، لأسباب مشابهة.

وتعتبر بلدة ألتينا، والتي يقطنها 18 ألف مواطن، من أكثر البلدات استقبال للاجئين، حيث استقبلت أعداداً تفوق استطاعتها، وتم منحها جائزة الاندماج والوطنية الألمانية، من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وختم الموقع بالقول إن محافظ البلدة قال في ذلك الوقت: “أعتقد أننا نُسير ألمانيا نحو مستقبل جيد .. مستقبل متعدد الألوان”.