ألمانيا : محافظ بلدة استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين يتعرض لطعنة بالسكين في عنقه !

28 نوفمبر، 2017
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تعرض أندرياس هولشتاين محافظ بلدة ألتينا، بولاية شمال الراين، في ألمانيا ، لحادثة طعن بالسكين، بسبب سياسته في استقبال اللاجئين.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحافظ تعرض للطعن في كشك مأكولات، حيث أقدم خمسيني مخمور على إصابته إصابة خطيرة في عنقه.

وبحسب الموقع فإن المهاجم كان قد صرخ وندد بسياسة استقبال اللاجئين المتبعة من قبل حزب ميركل، بشكل “قليل الحياء”، وفق تعبير الموقع.

وقام الإدعاء العام الألماني بمدينة هاغن بفتح تحقيق بالحادثة، والتي أعادت الذاكرة إلى حادثة طعن المحافظة العليا لمدينة كولن، تشرين الأول عام 2015، لأسباب مشابهة.

وتعتبر بلدة ألتينا، والتي يقطنها 18 ألف مواطن، من أكثر البلدات استقبال للاجئين، حيث استقبلت أعداداً تفوق استطاعتها، وتم منحها جائزة الاندماج والوطنية الألمانية، من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وختم الموقع بالقول إن محافظ البلدة قال في ذلك الوقت: “أعتقد أننا نُسير ألمانيا نحو مستقبل جيد .. مستقبل متعدد الألوان”.

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3 آراء على “ألمانيا : محافظ بلدة استقبلت عدداً كبيراً من اللاجئين يتعرض لطعنة بالسكين في عنقه !”

  1. حكام اوروبا خانوا شعوبهم .. لحتى ينفذوا مخططات اميركية … اغلب الشعب رافض للمهاجرين (وهذا شعور طبيعي لما بتشوف بلدك تملا اجانب مختلفين عنك بكل شي وعم يعيشوا على حساب الضرائب يلي عم تتاخد من جيوب الالمان لحتى تفيد الالمان مو تروح لناس غرب ) .. بس شو بيطلع بأيد الافراد انها تعمل طالما الاعلام بأيد ناس معينة بهمها تلميع صورة اللاجئ .. مستقبل اوروبا أسود لان الاجئ ماله جاي يندمج بالمجتمع الاوروبي هو جاي حامل معه ثقافته وتقاليده و افكاره وجاي يفرضها فرض على المجتمع … هذا ما بده بناته تسبح .. هذاك ما بده يسلم على المعلمة .. الثالث ما بده يقوم يقف للقاضية .. هذا بده المدرسة تقدم وجبات الطعام على كيفه .. وهي بدها طبيبة لحتى تفحصها .. طبعا هي الامور السطحية بس ما خفي كان اعظم ..

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  3. لو علم اللاجئين ما يقال عنهم شعوبيآ ضمن حلقات لغوية ألمانية مغلقة لقرروا الإعتزال.

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