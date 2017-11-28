اردوغان : تركيا و أمريكا على “ نفس الموجة ” بشأن المقاتلين الأكراد بسوريا و قضايا أخرى

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي كانت أول مرة منذ فترة طويلة يكون فيها البلدان على “نفس الموجة” وإن الاتصالات ستستأنف خلال الأيام المقبلة.

وفي كلمة لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، قال إردوغان إن المناقشات ستستمر بشأن القوات الكردية السورية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والخلاف بشأن شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي. (REUTERS)