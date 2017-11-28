الإمارات تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة قريباً

أعلنت وزارة المالية بالإمارات عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الوزارة، يوم الإثنين، إنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضافت “تحدد اللائحة التنفيذية ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5 في المئة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء”.

وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية. (DPA)