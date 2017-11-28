البنتاغون : هناك مراجعة لتعديلات على تقديم الأسلحة لشركائنا الأكراد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، يوم الإثنين، إنها بصدد مراجعة “تعديلات” متعلقة بالأسلحة المقدمة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا.

لكن الوزارة لم تصل إلى حد إعلان وقف نقل الأسلحة، وأشارت إلى أن قرارات من هذا القبيل ستستند إلى متطلبات المعركة.

وأعلنت تركيا، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان أنه أصدر تعليمات بعدم تقديم أسلحة للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا.

ودعت تركيا واشنطن، اليوم الإثنين، إلى الوفاء بتعهدها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون “نراجع تعديلات وشيكة للدعم العسكري المقدم لشركائنا الأكراد بقدر ما تسمح المتطلبات العسكرية لهزيمتنا لتنظيم الدولة الإسلامية وجهود إرساء لاستقرار بمنع عودة التنظيم”. (REUTERS)