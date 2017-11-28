الداخلية الألمانية : ما يزال الخطر الإرهابي في أوروبا مرتفعاً

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الألمانية، يوهانس ديمروت، اليوم الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أن خطر التهديد الإرهابي في أوروبا وألمانيا لا يزال محافظًا على ارتفاعه، وهذا ينطبق أيضا على النشاطات العامة الكبرى بما فيها أسواق عيد الميلاد.

وقال ديمروت في مؤتمر صحفي: “ما يزال خطر التهديد الإرهابي في أوروبا، وكذلك في ألمانيا، محافظا على ارتفاعه، وهذا يتعلق بالنشاطات العامة الكبرى بما في ذلك أسواق عيد الميلاد، بحسب ما يمكننا أن نستخلص من التجارب السابقة”.

وأضاف بأن أجهزة الأمن الفدرالية “تقوم بتبادل وثيق للمعلومات” مع الإدارات الإقليمية التي يتعين عليها اتخاذ إجراءات لمواجهة الوضع الأمني المتغير باستمرار، ويجري اليوم الاثنين افتتاح أسواق عيد الميلاد التقليدية في ألمانيا. (SPUTNIK)