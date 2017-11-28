” الفرحة المبكرة ” كشفت أمرهم ! .. تركيا : ضبط عائلة سورية اختبأت داخل شاحنة بهدف الوصول إلى اليونان ( صور )

ضبطت الشرطة التركية عائلة سورية، مؤلفة من 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، كانت في طريقها للوصول إلى اليونان بشكل غير شرعي، متسللة داخل شاحنة، بمحافظة تشاناكالي.

وقالت وكالة دوغان التركية للأنباء، السبت (25/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وفقاً لأقوال العائلة السورية، فإنها قامت بالتسلل للجزء الخلفي للشاحنة، دون علم السائق، بمدينة اسطنبول.

وأضافت أنه وعند توقف السائق، صباح السبت عند مدخل الميناء البحري للدخول إلى العبارة الناقلة للسيارات، بمحافظة تشاناكالي المطلة على بحر إيجة، ظنت العائلة أنها وصلت إلى اليونان، وبدأت الحديث فيما بينها بصوت مرتفع.

وأوضحت الوكالة أن أحد العاملين في المرفأ سمع أصوات العائلة، وأبلغ الشرطة التي قامت بدورها باعتقال أفراد العائلة السورية مع السائق الذي أكد أنه لم يكن يعلم بوجودهم.

وختمت بالقول أن مديرية الأمن في المدينة أطلقت سراح الجميع بعد سماع أقوالهم.

المصدر : Hurriyet