الكلباني يرد على مغرد سعودي انتقد حديثه بأنه أول إمام أسمر للحرم

ردّ الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقاً على إعلامي انتقد حديثه في مقابلة قديمة له حول تعيينه في إمامة الحرم، وهو ذو بشرة سوداء.

وكان الإعلامي سامي الخليفة قد غرّد الأحد مخاطباً الكلباني: “من قرأت لك تصريح بالشرق الأوسط إنك أول إمام أسمر للحرم (غسلت إيدي)”، وذلك رداً على تغريدته حول خسارة نادي الهلال السعودي إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني.

تغريدة الخليفة، وهو عضو مؤسس لملتقى الاعلامبين بالجوف بحسب ما يتبيّن من حسابه على تويتر، دفعت الشيخ الكلباني للرد عليه، قائلاً: “ومن قريت البايو حقك غسلت رجيلاتي.”

الخليفة عاد وكتب في رد على التغريدة نفسها: “لم اشتم السواد ولم اتعرض له مطلقا لان الاشكال والاجناس والصغير والكبير هي هبة من الله لكني داعبتك بمثل مداعبتك فقط لا غير”

يذكر أن الكلباني كان قد غرّد معلقاً على إضاعة الهلال السعودي اللقب الآسيوي، قائلاً: “كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معاً بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية”. (CNN)