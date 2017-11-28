تلميع فاروق الشرع ؟

28 نوفمبر، 2017
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مرة ثامنة الى جنيف درّ، لكن الاجتماع الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء سيكون هذه المرة لسحب الشرعية الدولية، التي طالما تمسكت بها روسيا في كل مقاربة للأزمة السورية، فوق التسويات التي تمت صياغتها في أستانا بإدارة روسية، ولم يلبث فلاديمير بوتين ان حصل على موافقة أميركية عليها.

البيان الأميركي الروسي المشترك الذي صدر في ١١ من الجاري كان واضحاً لجهة التأكيد ان المخرج للأزمة سيتم على أساس القرار الدولي ٢٢٥٤، الذي صدر عام ٢٠١٥، وركّز على ثلاثة محاور كانت موضع خلاف أدى الى تعطيل الحلول، من منطلق رفض النظام وحلفائه كل حديث عن عملية “الانتقال السياسي” التي تعني خروج الأسد من السلطة، وتمسكهم بالحل العسكري، في حين كانوا يسيرون الى هزيمة مؤكدة لولا التدخل الروسي، وهو ما أعلنه سيرغي لافروف صراحة قبل أشهر!

المحور الأساس في القرار ٢٢٥٤ نصّ حرفياً على “إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية”، ومنذ ذلك الحين تصرّ المعارضة السورية على ان هذا الحكم المُشار اليه يعني حصول عملية انتقال سياسي تزيح الأسد من السلطة، وهو ما أكّده البيان الصادر عن مؤتمر توحيد المعارضة في الرياض الذي حضره موفد بوتين الشخصي، واتفق على تشكيل وفد مشترك الى جنيف وعلى أن بداية الحل هي خروج الأسد من السلطة.

عملية الانتقال السياسي لا تقف عند خروج الأسد، بل تتضمن في شكل أساسي مسألة وضع دستور جديد، ليس هناك أي معلومات عن بنوده باستثناء ما ذكر العام الماضي عن مشروع لهذا الدستور وضعه لافروف وقد يشكّل القاعدة التي ينطلق منها النقاش حول هذا الأمر!

العملية الثالثة تتصل طبعاً بما نصّ عليه قرار مجلس الأمن المشار إليه أي “إجراء انتخابات بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين في الداخل والخارج”، وكان مقرراً ان تجري هذه الانتخابات منتصف هذه السنة!

ما حصل بعد البيان الروسي الأميركي يؤكد ان واشنطن لزّمت موسكو ترتيب الحل، ولهذا كان واضحاً ان بوتين أبلغ رجب طيب أردوغان وحسن روحاني في سوتشي يوم الاثنين الماضي، ان التسوية ستتم في إطار جنيف على أساس قرار مجلس الأمن، وأنها تتطلب تنازلات من الجميع بما فيهم النظام.

على خلفية هذا استدعى بوتين الأسد الى موسكو عشية قمة سوتشي، ليبلغه ان الأمور بلغت نهاياتها، وان التسوية ستتم عبر عملية انتقال سياسي آلياتها اجراء انتخابات عامة ووضع دستور جديد للبلاد، بما يعني ان عليه فعلاً توقّع انتقال السلطة، حيث من الواضح أنه بدأ اخراج فاروق الشرع من الظل المفروض عليه وتلميعه ليتولى الرئاسة في المرحلة الانتقالية!

راجح الخوري – النهار اللبنانية

* الصورة تعبيرية

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6 آراء على “تلميع فاروق الشرع ؟”

  1. بيت الاسد و الحكم العلوي كالطاعون في جسد وطن السوريين،
    عندما اقول الحكم العلوي هو ان ٩٠٪‏ من المؤسسات ذات الربح منها العسكرية و الأمنية و الدبلوماسية و الإعلامية و الميناء و شركة الطيران ووووووو كلها ل ٩٪‏ من الشعب السوري و الباقي يوزع على الحطب من أهل الساعات و المعاز و الشوايا و بعض الدروز و السنة و المسيحيين.
    اجيال كاملة عاشت في ضَل الطغيان و الخوف و التملق و الفساد، دينامكية الحياة الطبيعية حتى في موزمبيق تفرض على هكذا بؤرة اجرامية ان تنتهي لما يبقى مثيلها سوى بكوريا الشمالية و ايران، لسنا في السبيعنات ليفلح النافق و اخوه العرصى شوارع و جثث السوريين ولا يعلم بهم احد، او علموا و سكتوا.
    بيت الاسد تواليت في تاريخ سوريا الجميل و آن الاوان ان يهدم.
    السوريين مبدعين في جميع المجالات و في جميع الأماكن الا في وطنهم، قانون الطبيعة لا ممكن للخائف و المقموع ان يبدع. ستكون سوريا جميلة و أنا لا أشك بذلك لانها كانت جميلة قبل قدومهم و اخلاق السوريين القبيحة اليوم هي أيضاً نتاج حكمهم.
    أتمنى ان تكون هذه السنة نهاية هذا الطاعون ليعيش الجميع في سوريا كالاهل، لا نريد رئيساً رأسه مطلوب من اكثر من ١٧ مليون سوري و مقبوع بقصره، يمكن ان يصل الدير في ٢٠٢٧ تحت حماية القوات الروسية، ماذا لنا بهكذا رئيس ولم على السوريين تحمل نتائج إجرامه لعقود اخرى؟

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  2. حسبي الله ونعم الوكيل …

    بعد كل هذه التضحيات والشهداء وصلنا إلى نقطة البدايه التي خرج من أجلها الشعب السوري مطالباً بإصلاحات وإنتخابات حره بإشراف دولي …
    لكن جحشنة النظام والعقليه الباليه أدت إلى التحدي ودمار الأرض والوطن ..
    لو النظام من الأول إتبع هالطريق كان أحتمال نسبة إنتخابه مره ثانيه كبيره .. أما الأن فلا يوجد بيت إلا وله ثأر مع هذا النظام ..

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  3. المحللين السياسيين بعيدون كل البعد عن الواقع دائمآ ينسون بأن الجميع متآمر على الشعب السوري وبأن الحرب التي شنها النظام الفاجر هي في بدايتها

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  4. الحقيقة أن كل ما يشاع من أخبار عن إخراج فاروق الشرع إلى الواجهة ما هي إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة ، بدأت مع مقال لابراهيم حميدي في جريدة الحياة السعودية ، ثم صدق الباقون هذه الأخبار ، وسيكتشفون فيما بعد أنه لا أساس لها على أرض الواقع ، والكلام عن خروج المجرم بشار من السلطة على يد روسيا أيضا تكهنات من أصدقاء المعارضة السورية الذين لا يملون من ترويج الأوهام ، سترون لاحقاً أن روسيا لن تتخلى عن بشار الأسد أبدا

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  6. ليش فاروق الشرع حذاء؟؟؟!!!
    سياسي كبير وخريج جامعة ما شاء الله عنه
    ظننته انتحر على شاكلة غازي كنعان!!!
    اذن قريباجدا

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