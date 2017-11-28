خدمة ” فندق لساعة ” تغدق ملايين الدولارات على عامل نظافة كوري

كسب أحد عمال التنظيف في فندق بكوريا الجنوبية ثروة كبيرة خلال سنة من عرضه خدمة فندق لساعة واحدة.

وجنى عامل التنظيف (سابقا) لي سوجين ثروته (547 مليون دولار) عام 2016 بإنشاء تطبيق Yanolja لحجز فندق لساعة واحدة، بحسب ذي إيكونوميك تايمز.

وأصبح تطبيق Yanolja الأكثر شهرة وشعبية في كوريا الجنوبية، طبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم، وجاء لي سوجين من عائلة فقيرة، وأصبح يتيما منذ الصغر، ما اضطره إلى الانتقال للعيش مع أقاربه. وفي عمر 23 سنة، باشر العمل في أحد الفنادق. ودرس الشاب عمل هذه الفنادق، وأنشأ عام 2005 تطبيقا في الإنترنت لحجز الغرف في هذه الفنادق، وقام بنشر صورها.

ويتعامل مع تطبيق Yanolja حاليا 17 ألف فندق، ويعمل فيه 350 شخصا. وقد استثمر صاحب شركة سامسونغ في هذه الشركة زهاء 80 مليون دولار عام 2017، والآن يحصل لي سوجين على نسبة من أسعار الحجز ومن الإعلانات التجارية المنشورة في التطبيق، ومن الإستشارات التي يقدمها.