سجن فتاة دنماركية عمرها 17 عاما خططت لتفجير مدرستين

قضت المحكمة العليا في الدنمارك يوم الاثنين بسجن فتاة دنماركية عمرها 17 عاما، عرضت على تنظيم الدولة الإسلامية أن تقاتل في صفوفه، لمدة ثمانية أعوام فيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات تفجيرية على مدرستين إحداهما يهودية.

وأدانت المحكمة العليا يوم الجمعة الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما في ذلك الوقت، جراء هذه الاتهامات مؤيدة بذلك حكما سابقا أصدرته محكمة جزئية.

وكانت المحكمة الجزئية قضت في بادئ الأمر بسجن الفتاة ستة أعوام. لكن رئيس الادعاء أمر بحبسها احتياطيا لأجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الفتاة من منزلها في يناير كانون الثاني من العام الماضي ووجهت لها تهمة التخطيط لهجمات بعد حيازتها مواد كيماوية لصنع القنابل.(REUTERS)