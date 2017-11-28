سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 28 \ 11 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 28 \ 11 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 28 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17000 الدولار 400 405 اليورو 485 490 الليرة التركية 118 120 الدرهم الإماراتي 125 126 الليرة اللبنانية 0.330 0.333 الريال السعودي 124 125 الدينار الأردني 560 571

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