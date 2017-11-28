سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 28 \ 11 \ 2017

28 نوفمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 28 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17000
الدولار
400
 405
اليورو
485
 490
الليرة التركية 118 120
الدرهم الإماراتي 125 126
الليرة اللبنانية 0.330 0.333
الريال السعودي 124 125
الدينار الأردني 560 571

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