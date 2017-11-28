ظن أنها ” حبوب منع حمل ” ! .. تركيا : القبض على سائق سوري بعد العثور على ” كمية ضخمة جداً من المخدرات ” في سيارته ( فيديو )

ظن أنها ” حبوب منع حمل ” ! .. تركيا : القبض على سائق سوري بعد العثور على ” كمية ضخمة جداً من المخدرات ” في سيارته ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل سوري في الخمسين من عمره، بعد عثورها على كميات كبيرة من المواد المخدرة، داخل سيارته، على الطريق السريع بين محافظتي أضنة، وغازي عينتاب.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية لقوات الشرطة أوقفت سيارة السوري أ.م (50 عاماً)، على الطريق السريع، وطلبت منه إبراز إثبات الشخصية، وتصريح إذن السفر.

وأثار الرجل الشكوك حوله بسبب قلقه وارتباكه الشديدين، على الرغم من امتلاكه الأوراق المطلوبة، ما دفع رجال الشرطة لطلب فرقة مكافحة المخدرات، والكلاب المختصة، بهدف فحص السيارة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تفاجأت بتفاعل الكلاب بشكل كبير أثناء فحصها للسيارة، ما دفعهم لإعادة التفتيش بشكل أكثر دقة، ليجدوا 39 كيلو و 732 غرام من مادة الحشيش المخدرة، إضافة لـ 25 ألف و 246 حبة مخدرة أيضاً، و5 غرامات من مادة الميثامفيتامين (الميث)، مخبئة داخل مسجلة الصوت، وبين أجزاء محرك السيارة، إضافة للقسم الخلفي منها.

وأنكر الرجل الخمسيني معرفته بهذه الحمولة من المواد المخدرة، وتم تحويله لمديرية الأمن العام بمحافظة أضنة، وادعى أنه مجرد سائق لا أكثر.

وقال: “لم أكن أعلم أنها مواد مخدرة، أثناء تحميل هذه الصناديق أكدوا لي أنها تحتوي على حبوب لمنع الحمل”.

وختمت الصحيفة أن الرجل تم تحويله إلى النيابة العامة، والتي بدورها أمرت بحبسه لحين موعد المحاكمة.