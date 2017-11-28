قرعة كأس العالم 2018 : توزيع المنتخبات المتأهلة

انتهت مرحلة التصفيات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستجرى في روسيا العام المقبل، ونحن نعرف الآن المنتخبات الـ 32 التي ستتبارى في الدورة التي ستجرى في الصيف المقبل.

ما هي الدول المشاركة؟ ومتى ستجرى القرعة لتحديد المجاميع؟ وكيف سيتم تنظيم توزيع المنتخبات؟ وما هي المنتخبات الأكثر حظا؟

المنتخبات المتأهلة

أوعية المنتخبات المتأهلة الوعاء الأول الوعاء الثاني الوعاء الثالث الوعاء الرابع روسيا (البلد المضيف) اسبانيا (8) الدنمارك (19) صربيا (38) ألمانيا (1) بيرو (10) آيسلندا (21) نيجيريا (41) البرازيل (2) سويسرا (11) كوستا ريكا (22) استراليا (43) البرتغال (3) انجلترا (12) السويد (25) اليابان (44) الأرجنتين (4) كولومبيا (13) تونس (28) المغرب (48) بلجيكا (5) المكسيك (16) مصر (30) بنما (49) بولندا (6) أوروغواي (17) السنغال (32) كوريا الجنوبية (62) فرنسا (7) كرواتيا (18) إيران (34) السعودية (63)

من القارة الأوروبية، تأهلت للبطولة منتخبات روسيا (البلد المضيف) اضافة الى منتخبات بلجيكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وبولندا والبرتغال وصربيا واسبانيا التي فازت بمجاميعها اضافة الى منتخبات كرواتيا والدنمارك والسويد وسويسرا التي فازت بالمراكز الثانية في التأهل.

أما المنتخبات التي ستمثل القارة الإفريقية فهي منتخبات مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس، بينما ستمثل أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي منتخبات كوستا ريكا والمكسيك وبنما.

المنتخبات التي ستمثل قارة أمريكا الجنوبية هي منتخبات الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وبيرو وأوروغواي، بينما تمثل القارة الآسيوية منتخبات أستراليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية.

متى وكيف ستجرى القرعة؟

ستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على المجاميع في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش من الأول من كانون الأول / ديسمبر في قاعة الحفلات الموسيقية في الكرملين بموسكو. ويمكنكم متابعة عملية اجراء القرعة من خلال موقع بي بي سي الرياضي.

وسيقوم مهاجم المنتخب الانجليزي السابق – ومقدم برنامج “مباراة اليوم” في بي بي سي – غاري لينكر بالتعليق على مراسم القرعة بالمشاركة مع الصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا.

وقال لينكر لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، “كنت محظوظا كلاعب أن اشارك في نهائيات كأس العالم في دورتين، وإنه لشرف كبير أن أشترك في دورة أخرى ولكن من على خشبة المسرح للكشف عن نتائج القرعة.”

وأضاف لينكر، “سبق لي أن كنت على الجانب الآخر، منتظرا نتائج القرعة لأرى الفرق التي سأواجهها، وأعرف جيدا مدى الإثارة التي تتميز بها القرعة.”

وسيتم تقييم المنتخبات المتأهلة اعتمادا على ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم في تشرين الأول / أكتوبر 2017. وهناك 4 “أوعية” يحتوي كل منها على 8 منتخبات.

ستنضم الى روسيا (البلد المستضيف للبطولة) في الوعاء الأول المنتخبات السبعة ذات التصنيف الأعلى، بينما وزعت المنتخبات المتبقة على الأوعية الثلاث المتبقية تبعا لتصنيفها حسب الترتيب.

ولن يتم توزيع أي من المنتخبات من نفس المنطقة – باستثناء منطقة الاتحاد الأوروبي – في نفس المجموعة، كما لن يزيد عدد المنتخبات الأوروبية في أي مجموعة عن منتخبين.

وسيحضر القرعة ممثلون من كل الدول الثماني التي قازت بكأس العالم سابقا، وهم الفرنسي لوران بلان والانجليزي غوردون بانكس والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو والأوروغواني دييغو فورلان والأرجنتيني دييغو مارادونا والإسباني كارليس بويول والألماني ميروسلاف كلوزه. (BBC)