مسؤول إيراني : دافعنا و ندافع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا .. و لا مكان للمسلحين في الحوار

مسؤول إيراني : دافعنا و ندافع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا .. و لا مكان للمسلحين في الحوار

قال المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بإيران، حسين نقوي حسيني، إنه “عندما يقال حوار ينبغي ان يكون سوري – سوري، ويقصد به الحكومة والشعب والمعارضة غير المسلحة وليس الارهابيون الذين دمروا سوريا”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن حسيني قوله: “تحدثنا منذ البداية حول ان مستقبل سوريا يحدده السوريون ولايمكن للاعبين الاقليمين والدوليين اتخاذ القرار نيابة عن الشعب السوري”.

وأضاف: “ايران ستبقى الى جانب الشعب والحكومة في سوريا حتى عودة السلام الى هذا البلد، قائلا، عندما يقال حوار ينبغي ان يكون سوري – سوري، ويقصد به الحكومة والشعب والمعارضة غير المسلحة وليس الارهابيون الذين دمروا سوريا”.

وتابع: “نحن دافعنا وندافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا .. امريكا والسعودية تحاولان الابقاء على الارهابيين بمسميات اخرى غير داعش في سوريا لكن هذه الاساءة الى الشعب السوري غير مقبولة”.

وختم: “لايسمح في أي مكان من العالم ان يكون للمعارضة المسلحة دور في الحكومة والسيادة .. محور المقاومة اسقط داعش في سوريا والى غير رجعة لكن البعض يتصور ان داعش وباقي الارهابيين بمسميات جديدة يمكنهم التدخل في مستقبل سوريا الامر المرفوض من قبل الحكومة السورية”.