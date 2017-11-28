مسؤول نظامي يكشف عن عدد الأشجار التي ” قتلت أو أصيبت خلال سنوات الحرب “

مسؤول نظامي يكشف عن عدد الأشجار التي ” قتلت أو أصيبت خلال سنوات الحرب “

كشف مدير التخطيط في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (سلطات النظام)، هيثم حيدر، أن أكثر من 27 مليون شجرة “قتلت” أو “أصيبت” في سوريا خلال سنوات الحرب وأن الخسارة الأفدح لحقت ببساتين الزيتون.

وأكد حيدر أن عدد الآبار التي دمرت في منطقة الزبداني وصل إلى ألف بئر، وأن 200 بئر في البادية تضررت من أصل 370 وسرقت معداتها من مضخات ولوحات، وأن كلفة تجهيز كل بئر لا تقل عن مليون ليرة.

واعتبر أن خسائر سوريا في مجال الزراعة تندرج ضمن أكثر من محور، تتمثل في نقص المساحات المزروعة من جهة، وشح المستلزمات الزراعية بما فيها الأسمدة، فضلا عن انعدام المتابعة والرعاية.

وأشار كذلك إلى حاجة معظم الأراضي التي تركها أصحابها إلى إعادة استصلاح وتشجير من جديد وهذا أمر مكلف للغاية، ناهيك خسائر فوات الإنتاج، وأضاف أن الإنتاج المخطط من القمح تراجع من 3,8 مليون طن في 2011 إلى نحو 1,850 مليون طن في الفترة الراهنة. (RT)