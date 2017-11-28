نصر الحريري : لا بديل عن رحيل بشار الأسد .. و النظام يواصل اتباع ” تكتيكات المماطلة “

28 نوفمبر، 2017
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جدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري، الإثنين، تمسك فريقه بتنحي بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، مطالباً موسكو بممارسة ضغوط على دمشق لكي تشارك في المحادثات.

وقال الحريري، في مؤتمر صحافي، فور وصوله إلى جنيف عشية انطلاق جولة ثامنة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة “نؤكد أن الانتقال السياسي الذي يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية هو هدفنا”.

وتأتي مواقف الحريري بعدما تحدث محللون ومعارضون عن ضغوط تمارس على المعارضة للتخلي عن مطلب تنحي الأسد، الذي شكل مصيره العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات السابقة.

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، مساء الإثنين، إلى جنيف، فيما قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمجلس الأمن إن وفد النظام السوري أبلغه أنه لن يحضر الإثنين إلى جنيف، من دون تحديد موعد وصوله.

وانتقدت المعارضة غياب وفد النظام الذي لم يصدر أي تعليق سوري رسمي بشأنه، متهمة اياه باتباع “تكتيكات المماطلة”.

ورأى الحريري أنه فيما “تأتي قوى المعارضة بوفد واحد وتتجاوز كل العقبات (…) نرى اليوم أن النظام لا يأتي في تأكيد لسياسته القديمة الجديدة المعرقلة للتقدم السياسي”.

وجددت المعارضة جهوزيتها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي، الذي لطالما حمل عليها انقسامها ورفض الجلوس مع شخصيات في صفوفها على طاولة واحدة بعدما وصفهم بـ”الإرهابيين”.

واعتبر رئيس وفد المعارضة أن رفض النظام حتى الآن للحل السياسي “يعكس حقيقة موقف الدول التي تدعم النظام”.

وأضاف “لذلك نعول دائماً إذا كان لدى روسيا نية بالتوصل إلى حل سياسي فهي الجهة الوحيدة القادرة على أن تأتي بالنظام إلى طاولة المفاوضات” معتبراً ان البديل عن ذلك “إرادة دولية جماعية تضغط على الروس والنظام للحضور إلى طاولة المفاوضات”.(AFP)

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5 آراء على “نصر الحريري : لا بديل عن رحيل بشار الأسد .. و النظام يواصل اتباع ” تكتيكات المماطلة “”

  1. ههههه يا مأجور فاقد الشيئ لا يعطية مالم تأخذه ببندقية الثوار لا ياتي بعلاك مصدي …أنت قصدك و قطيعك أطالة فترة الحرب لكي يزداد ثرائكم من دماء سوريا شعبا و ارضا …
    يجب الحديث عن ايقاف الحرب و أعادة البناء و اخراج غير السوريين من سوريا فقط ..و غير هذا كل ياتي في موعده …أن كنت تريد مصلحت سوريا و ليس مصلحتك و قطيعك هكذا تدار الأمور و لا أن تاتي بالعقدة و تضعها أمام المنشار ..كل الشعب السوري يعرفكم قطيع من المأجورين تنبحو حسب ما يدفع لكم ..الأوامر قريبا ستأتيك و ستتتبعها كرها أو رضاء..

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  3. ويناك انا من عندي بقول روح اشتري إسمنت وبلاط وروح بلط بحر وبطريق تبعك خود معك سعد الحريري كمان

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  4. انا ارشح الدكتور الحريري لرآسة الجمهورية، ارى فيه إنساناً صادقً و يملك كاريزما فطرية، من خلال حضوره المميز تجده هادئاً عند استفزازه و لبقاً في ردوده و واضحاً في رؤيته بعكس الجربوع الفارسي المحتقن أبداً و الحاقد أبداً و المبرمج بردوده السخيفة المكررة، هناك الكثير من المواهب السورية في جميع المجالات سحقهم النظام الشاوي العلوي و طفح المتملقين الفاشلين الفاسدين اللصوص و المجرمين، سوريا ستكون جوهرة المنطقة اذا تخلص السوريون من هذا الطاعون المزمن، سوريا للجميع المسيحي و المسلم الكردي و العربي، السني و اليزيدي و العلوي، المؤمن و الملحد، و لله الارض و من عليها، هو الرقيب و الحسيب.

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  5. النظام يعلم بأنه بات الأقوى بفضل حلفاءه وولكن غيابه بحسب طلب الروس لتعديل بعد البنود التي يريدون إلغاءها من بيان المعارضة

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