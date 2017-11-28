نصر الحريري : لا بديل عن رحيل بشار الأسد .. و النظام يواصل اتباع ” تكتيكات المماطلة “

نصر الحريري : لا بديل عن رحيل بشار الأسد .. و النظام يواصل اتباع ” تكتيكات المماطلة “

جدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري، الإثنين، تمسك فريقه بتنحي بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، مطالباً موسكو بممارسة ضغوط على دمشق لكي تشارك في المحادثات.

وقال الحريري، في مؤتمر صحافي، فور وصوله إلى جنيف عشية انطلاق جولة ثامنة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة “نؤكد أن الانتقال السياسي الذي يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية هو هدفنا”.

وتأتي مواقف الحريري بعدما تحدث محللون ومعارضون عن ضغوط تمارس على المعارضة للتخلي عن مطلب تنحي الأسد، الذي شكل مصيره العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات السابقة.

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، مساء الإثنين، إلى جنيف، فيما قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمجلس الأمن إن وفد النظام السوري أبلغه أنه لن يحضر الإثنين إلى جنيف، من دون تحديد موعد وصوله.

وانتقدت المعارضة غياب وفد النظام الذي لم يصدر أي تعليق سوري رسمي بشأنه، متهمة اياه باتباع “تكتيكات المماطلة”.

ورأى الحريري أنه فيما “تأتي قوى المعارضة بوفد واحد وتتجاوز كل العقبات (…) نرى اليوم أن النظام لا يأتي في تأكيد لسياسته القديمة الجديدة المعرقلة للتقدم السياسي”.

وجددت المعارضة جهوزيتها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي، الذي لطالما حمل عليها انقسامها ورفض الجلوس مع شخصيات في صفوفها على طاولة واحدة بعدما وصفهم بـ”الإرهابيين”.

واعتبر رئيس وفد المعارضة أن رفض النظام حتى الآن للحل السياسي “يعكس حقيقة موقف الدول التي تدعم النظام”.

وأضاف “لذلك نعول دائماً إذا كان لدى روسيا نية بالتوصل إلى حل سياسي فهي الجهة الوحيدة القادرة على أن تأتي بالنظام إلى طاولة المفاوضات” معتبراً ان البديل عن ذلك “إرادة دولية جماعية تضغط على الروس والنظام للحضور إلى طاولة المفاوضات”.(AFP)