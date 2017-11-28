هولندا : منع إمام سوري هولندي من الخطابة و من دخول مناطق معينة .. و خبير يصف ما حصل بأنه ” تكميم للأفواه “

هولندا : منع إمام سوري هولندي من الخطابة و من دخول مناطق معينة .. و خبير يصف ما حصل بأنه ” تكميم للأفواه “

قررت محكمة “دينهاخ” الهولندية منع إمام سوري من الخطابة، ومن دخول مناطق معينة في البلاد، وقال القاضي إن القرار من شأنه أن يكون له آثار بعيدة المدى على نهج الدعاة الإسلاميين المتطرفين.

صحيفة “إن آر سي هاندلسبلاد” الهولندية قالت، الخميس (23/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يسمح لوزير العدل والأمن تنفيذ حظر وجود على إمام في مناطق معينة، دون أن يكون الإمام قد صرح بأي شيء يعاقب عليه.

واعتبر يون سخيلدر، وهو بروفيسور في القانون الدستوري، إن ذلك هو عبارة عن نقطة فارقة في تاريخ هولندا السياسي.

وأضاف سخيلدر، أن المحكمة قامت لأول مرة بإصدار قرار يحد من حرية حركة شخص بسبب نشر أفكار معينة لا يعاقب عليها القانون، وأضاف: “هذا الإمام تم تكميم فمه حرفياً، نستطيع أن نسمي ذلك رقابة”.

وختم بالقول إن حرية العبادة أصبحت على المحك، مضيفاً : “عواقب هذا الحكم هو أن يستطيع الوزير من الآن فصاعداً أن يقرر ما يسمح ولا يسمح قوله، هذا ما لم نجربه من قبل “.

وبحسب الصحيفة فإن السوري الهولندي، فواز جنيد (53 عاماً) أول إمام يتم حظره من دخول منطقتين في المدينة، حيث يقوم بخطبه، أو عظاته، وذلك بموجب قرار جديد لمكافحة الإرهاب.

ويتيح القانون المؤقت للتدابير الإدارية لمكافحة الإرهاب، والذي أصدر في الأول من آذار، فرض حظر من هذا القبيل على شخص يمكن أن يرتبط بأنشطة إرهابية، حيث رأى القاضي أن ذلك ينطبق على فواز ضمنياً لأنه ينشر أفكاراً جهادية.

وقالت الصحيفة إن فواز لا يدعو للعنف لكنه يقول على سبيل المثال : “قاتل في سبيل الله من أجل الجهاد”، وأضافت أن مثل هذا الكلام لا تتم المعاقبة عليه، إلا أن المستمعين يمكن أن يستنتجوا بأنفسهم بأن عليهم الانخراط في القتال المسلح.

وتحاول الحكومة منذ سنوات أن تفعل شيئاً ضد الأئمة الذين يحرضون على الجهاد، لكنها تواجه دائماً الحماية الدستورية لحرية العبادة والتعبير عن الرأي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال بقي الحكم في الاستئناف الأعلى، سيكون الطريق مفتوحاً لطرد الأئمة الذين ينشرون نفس رسالة فواز عبر حظرهم من دخول مناطق معينة.

المصدر : NRC