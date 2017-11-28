دي ميستورا : النظام وافق على مقترح وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، ​ستيفان دي ميستورا​، عن أمله بـ”تطبيق المقترح الروسي، حول فرض نظام ​وقف إطلاق النار​ في ​الغوطة الشرقية​ “، مشيراً إلى أنه علم من الروس “أنّهم قدّموا مقترحاً قبلته الحكومة لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية”.

وأكد: “كنا ومازلنا نشعر بقلق بالغ حيال ذلك. الآن نحتاج لرؤية تطبيقه .. ليس من الصدفة تقديم هذا المقترح اليوم، في اليوم الّذي تبدأ فيه الجولة الثامنة من محادثات جنيف”.

وأوضح أن “​الحكومة السورية (النظام)​ ومفاوضي المعارضة الّذين سيجتمعون في جنيف هذا الأسبوع، ستُتاح لهم فرصة إجراء محادثات مباشرة للمرّة الأولى، لكن لم يتضح إن كانوا سيستغلّونها”. (RT)