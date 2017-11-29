ألمانيا : السجن 14 شهراً لمواطنة ألمانية بعد إدانتها بإنكار المحرقة النازية بحق اليهود

قضت محكمة في ألمانيا امس الثلاثاء بالسجن 14 شهراً بحق أورزولا هافِربِك، بعد إدانتها بإنكار المحرقة النازية بحق اليهود “الهولوكوست”.

وقالت المحكمة اليوم إنها رأت ثبوت تهمة التحريض العنصري بحق المواطنة الألمانية البالغة من العمر 89 عاماً.

وكانت هافربك أنكرت الاغتيال الجماعي ليهود أوروبا من قبل النازيين الألمان في خطابات وكتابات أزيح عنها النقاب في إطار محاكمة الحارس النازي السابق راينهولد هانينغ مما جعل عدة محاكم تقضي بحبسها لمدة تصل إلى 11 شهراً وهو ما استأنفت المواطنة ضده.

ولم يصبح هذا الحكم الذي أصدرته محكمة ديتمولد الرئيسية سارياً حتى الآن.

وأعلن محامو المرأة الألمانية أنهم سيلجؤون إلى محكمة مدينة هام، وهي المحكمة العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا، كآخر جهة قضائية للاستئناف على الحكم.

وجاء حكم المحكمة دون ما طالبت به الدعوى التي تقدم بها الادعاء الذي كان يطالب بسجن المرأة 18 شهراً.

وطالب المحامون الثلاثة للمرأة ببراءتها. وكانت هناك محاكمات مشابهة ضد المرأة في السنوات الماضية في ألمانيا وعاقبتها المحكمة الابتدائية في حي تيرجارتن بمدينة برلين بالسجن ستة أشهر بسبب التحريض العنصري.

وفي أغسطس (آب) الماضي قضت المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى بسجن المرأة عامين ولكن الحكم لم يصبح نهائياً بعد.(DPA)