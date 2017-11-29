افتتاح معبر حدودي جديد بين تركيا و سوريا

افتتاح معبر حدودي جديد بين تركيا و سوريا

تستعد السلطات التركية لفتح بوابة الراعي (جوبان باي) أمام الحركة التجارية، بعد تحويلها إلى معبر رئيسي بين البلدين.

وصادقت وزارة التجارة والجمارك التركية، مؤخرًا، على تحويل البوابة الواقعة في بلدة “إلبيلي” بولاية كليس (جنوب) إلى معبر رئيسي، ليكون شريانا جديدا للأنشطة التجارية في المنطقة.

وتطل البوابة على بلدة الراعي بريف محافظة حلب شمالي سوريا، التي جرى تطهيرها من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، بفضل عملية “درع الفرات”، التي أطلقتها تركيا بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

ومع توجه السلطات التركية لصيانة معبر “أونجو بنار” في ولاية كليس المقابل لمعبر “باب السلامة” بالجانب السوري قريبا، تكتسب بوابة الراعي (جوبان باي) أهمية كبيرة، كونها تشكل خيارا بديلا.

وقال والي ولاية كليس، محمد تكين أرسلان، إنه جرى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا بفضل عملية “درع الفرات”.

وأشار إلى انتعاش الحياة التجارية في تلك المناطق بعد استتباب الأمن فيها؛ ما ادى إلى بروز حاجة لفتح معبر إضافي.

ولفت أرسلان إلى تقديمهم دعما فنيا وخدمات استشارية لإدارة المعبر على الجانب السوري.

وأكد الوالي أن سلطات الولاية تعمل على تطوير الحركة التجارية بين كليس من جهة، ومدينتي اعزاز والباب السوريتين من جهة أخرى.

ونوه إلى أن المعبر الجديد، سيفسح المجال أمام مرور البضائع بشكل سلس، بدءا من الأغذية وصولا إلى مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار المدن في مناطق “درع الفرات”، التي يقطنها نحو مليون سوري.

وأردف قائلًا: “عندما نفتح المعبر قرييا، سيرى الجميع النتائج الإيجابية لذلك، سواء مواطنونا أو من يعيشون في سوريا”.

وأفاد الوالي بأن أعمال صيانة معبر “أونجو بنار”، ستستغرق نحو عام، وبالتالي سيكون مغلقا أمام الحركة التجارية.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من أعمال صيانة المعبر، سيتم التركيز على تطوير وتحديث بوابة “جوبان باي” أكثر.

وذكر أرسلان أن البوابة تضم حاليا كافة الوحدات الضروية لتعمل كمعبر رئيسي، حيث ستكون هناك عناصر شرطة، وكوادر صحية، وإدارة جمركية، وموظفو المالية.

وأعرب الوالي عن ثقته بأن المعبر سيسهم في تنشيط الحركة التجارية في ولايات مثل “كليس” و”غازي عنتاب” و قهرمان مرعش”، وتعزيز صادرات البلاد بشكل عام.

وتوقع أرسلان أن يدخل المعبر الجديد حيز الخدمة بحلته الجديدة في غضون نحو 10 أيام. (ANADOLU)