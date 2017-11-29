اللاعب السوري عمر خريبين يفوز بلقب ” أفضل لاعب في آسيا ” ( فيديو )

فاز اللاعب السوري “عمر خريبين”، الأربعاء، بلقب أفضل لاعب في آسيا، ليكون أول لاعب سوري يتمكن من تحقيق إنجاز فردي قاري.

وتفوق خريبين الذي يلعب لنادي الهلال، على الإماراتي عبد الرحمن عموري (العين الإمارتي)، وعلى الصيني وو لي (شنغهاي الصيني)

وتوج خربين بالجائزة خلال حفل الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في بانكوك بتايلاند.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، فاز بلقب هداف دوري أبطال آسيا، إلا أنه خسر نهائي البطولة مع فريقه الهلال، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وينحدر خربين من مدينة دمشق، وبدأ مشوراه الكروي مع نادي الوحدة، ثم احترف في العراق والإمارات قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال السعودي.

وكان خريبين من ضمن اللاعبين الذين شاركوا مع منتخب بشار الأسد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، كما كان من بين الذين كرمهم بشار الأسد بعد فشلهم بالتأهل.