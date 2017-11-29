ألمانيا : تحالف ميركل يسعى إلى ” تمكين ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم ” بدءاً من الصيف المقبل

ألمانيا : تحالف ميركل يسعى إلى ” تمكين ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم ” بدءاً من الصيف المقبل

قالت مجلة فوكوس الألمانية نقلا عن موقع شبكة التحرير الألمانية (RND)، إنه وللمرة الأولى، يرغب كل من الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، وهما المشكلان للتحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ترحيل السوريين إلى وطنهم من الصيف المقبل وذلك بحسب طلب من ولاية ساكسونيا للمؤتمر القادم لوزراء الداخلية.

وأضافت المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الخطة تحظى بدعم جميع الولايات الاتحادية التي يديرها الاتحاد، وتعمل أجهزة الأمن الألمانية حاليا على “إعادة تقييم الوضع الأمني السوري”، ومن المتوقع أن تكون إعادة التقييم مؤكدة في بعض المناطق في سوريا.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن تمديد فترة سريان حظر ترحيل للسوريين، الذي انتهى مع نهاية أيلول 2017 ستستمر إلى 30 حزيران 2018.

ورفض وزراء داخلية الحزب الاشتراكي الديموقراطي (SPD) هذا الاقتراح ويريدون تمديد فترة حظر الترحيل حتى نهاية العام 2018 على الأقل، ثم يقررون مرة أخرى.

وسيبدأ مؤتمر وزراء الداخلية الذي يستمر يومين، والذي سيحضره جميع وزراء الداخلية في الولايات ووزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، في 7 كانون الأول في مدينة لايبزيغ.

المصدر : FOCUS