تركيا : بعثة المراقبة أنجزت عملها في إدلب بنجاح .. لا بد من توسيع عملها ليشمل عفرين

تركيا : بعثة المراقبة أنجزت عملها في إدلب بنجاح .. لا بد من توسيع عملها ليشمل عفرين

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن تركيا تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سوريا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها تركيا “إرهابية” تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وصدر بيان عن الرئاسة التركية الثلاثاء في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد بحسب ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية “أن بعثة المراقبة في إدلب انجزت عملها بنجاح، ولضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب”.

وكانت تركيا نشرت في منتصف تشرين الأول/ اكتوبر الماضي قوات مكلفة بمهمة مراقبة في محافظة حلب المجاورة لعفرين في اطار اقامة مناطق “خفض توتر” في سوريا تقررت خلال محادثات آستانا التي تجري باشراف تركيا وإيران وروسيا.

الا أن أردوغان أعلن في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر انه ينوي “تنظيف عفرين” من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردية، وهدد مرارا بشن عملية عسكرية.

وبعيد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي مساء الثلاثاء أصيب جندي تركي في منطقة كيليس قرب الحدود مع سوريا جراء تعرضه لاطلاق نار مصدره عفرين نُسب الى وحدات حماية الشعب الكردية بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء التي اشارت إلى أن الجيش التركي رد على الفور على مصدر إطلاق النار. (AFP)