تركيا : لا تنافس بين جنيف و أستانة .. و ما زلنا مصممين على رحيل بشار الأسد

تركيا : لا تنافس بين جنيف و أستانة .. و ما زلنا مصممين على رحيل بشار الأسد

قال رئيس الوزراء التركي الاثنين في لندن إن محادثات أستانة التي تقودها روسيا إلى جانب تركيا وإيران لإحياء عملية السلام بسوريا “ليست في تنافس” مع محادثات ترعاها الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح بن علي يلدريم بكلمة في المعهد الدولي للدراسات أن محادثات أستانة “ليست بديلا عما يجري بجنيف”، مضيفا “ما نحاول القيام به هو إعداد بنية من أجل حل ينبثق عن محادثات جنيف”.

وأكد يلدريم أن بلاده ما زالت مصممة على رحيل بشار الأسد، وقال “كل ما يحدث في البلاد اليوم هو بسبب النظام، بسبب الأسد. على المدى الطويل، لا يمكن للأسد البقاء بسوريا، يجب تقبل هذا الواقع”. (AFP)