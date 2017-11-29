سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 29 \ 11 \ 2017

29 نوفمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 29 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 15000
الدولار
425
 430
اليورو
489
 494
الليرة التركية 100 103
الدرهم الإماراتي 110 111
الليرة اللبنانية 0.275 0.278
الريال السعودي 108 110
الدينار الأردني 560 571

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