سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 29 \ 11 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 29 \ 11 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 29 \ 11 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 15000 الدولار 425 430 اليورو 489 494 الليرة التركية 100 103 الدرهم الإماراتي 110 111 الليرة اللبنانية 0.275 0.278 الريال السعودي 108 110 الدينار الأردني 560 571

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