مجرم الحرب و أحد زعماء كروات البوسنة ” سلوبودان برالياك ” يتجرع السم في المحكمة بعد إدانته ! ( فيديو )

29 نوفمبر، 2017
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تناول، الأربعاء، أحد زعماء كروات البوسنة وهو سلوبودان برالياك سائلا من زجاجة ، قال إنها تحتوى على “سم”، وصاح معلنا على نحو متكرر رفضه حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي أيدت أحكام السجن بحق برالياك وخمسة أخرين، جلستها.

وصاح برالياك (72 عاما)، لدى فتحه زجاجة كان يحملها وتناولها: “سلوبودان برالياك ليس مجرم حرب، أنا أرفض الحكم”.

ولم يتضح ما إذا كان برالياك تناول بالفعل سما أو لا، وكان قادة كروات البوسنة ومنهم يادرانكو برليتش (58 عاما) قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و 1994.

وقد أصدرت المحكمة حكما بسجنهم 25 عاما في عام 2013 وألغت محكمة الاستئناف بعض الاتهامات بعد ذلك.

ويعد حكم اليوم هو الأخير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بعد عمل استمر 24 عاما، وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش.

وعلى الفور طلب القاضي الذي يراس الجلسة استدعاء طبيب وأوقف كل إجراءات الجلسة. (DPA – DW)

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رأي واحد على “مجرم الحرب و أحد زعماء كروات البوسنة ” سلوبودان برالياك ” يتجرع السم في المحكمة بعد إدانته ! ( فيديو )”

  1. كل المحاكم الدولية و الجمعيات و المنظمات الحقوقية والانسانية و الصحية وكبرى المؤسسات الاعلامية هي عبارة عن وسائل اميركية للضغظ على باقي الدول .. بتلاقي الضغظ على اوروبا بشان تفتح حدودها للاجئين بينما اميركا عم تعمل المستحيل بشان تسكر حدودها مع المكسيك .. بتلاقي عم يحكوا عن الغاء حكم الاعدام بينما باميركا في حكم الاعدام..
    بتلاقي محاكمات لشخصيات قتلة المئات بينما ابو جريج الكبير والصغير ما حدا حاكمهم مع انه برقبتهم دم العراقيين من سنة 1990 والحصار ولهلق النتائج… حتى منظمة الصحة صارت تشتغل لمصلحة الشركات الدوائية .. على فيروس الخنازير والطيور و الصراصير بس بيع لقاحات ولم عملة
    هيك هي الدنيا وسخة

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