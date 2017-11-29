مجرم الحرب و أحد زعماء كروات البوسنة ” سلوبودان برالياك ” يتجرع السم في المحكمة بعد إدانته ! ( فيديو )

مجرم الحرب و أحد زعماء كروات البوسنة ” سلوبودان برالياك ” يتجرع السم في المحكمة بعد إدانته ! ( فيديو )

تناول، الأربعاء، أحد زعماء كروات البوسنة وهو سلوبودان برالياك سائلا من زجاجة ، قال إنها تحتوى على “سم”، وصاح معلنا على نحو متكرر رفضه حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي أيدت أحكام السجن بحق برالياك وخمسة أخرين، جلستها.

وصاح برالياك (72 عاما)، لدى فتحه زجاجة كان يحملها وتناولها: “سلوبودان برالياك ليس مجرم حرب، أنا أرفض الحكم”.

ولم يتضح ما إذا كان برالياك تناول بالفعل سما أو لا، وكان قادة كروات البوسنة ومنهم يادرانكو برليتش (58 عاما) قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و 1994.

وقد أصدرت المحكمة حكما بسجنهم 25 عاما في عام 2013 وألغت محكمة الاستئناف بعض الاتهامات بعد ذلك.

ويعد حكم اليوم هو الأخير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بعد عمل استمر 24 عاما، وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش.

وعلى الفور طلب القاضي الذي يراس الجلسة استدعاء طبيب وأوقف كل إجراءات الجلسة. (DPA – DW)