مسؤول سعودي : الأمير متعب أقر بالفساد و أُفرج عنه مقابل أكثر من مليار دولار

مسؤول سعودي : الأمير متعب أقر بالفساد و أُفرج عنه مقابل أكثر من مليار دولار

قال مسؤول سعودي يوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.

وكان الأمير متعب رئيسا للحرس الوطني واعتبر في وقت ما من الطامحين في الوصول إلى العرش.

وقال المسؤول إن الأمير متعب أقر بالفساد في اتفاق التسوية مع الحكومة.

وأضاف المسؤول لرويترز أن ثلاثة أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.

وتقول مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين وتطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم. (REUTERS)