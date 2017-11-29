الأسد يتريث و بوتين مستعجل !

29 نوفمبر، 2017
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أثارت موجة الاستقالات في هيئة المفاوضات السورية قبل مؤتمر الرياض – 2 تكهنات بأنّ مصير الرئيس السوري بشار الاسد قد حسم، وأنّ الرياض أذعنت للضغوط الروسية وقررت التخلي عن طلب تغيير النظام. لذلك، كان بيان الرياض – 2 الذي أعاد تأكيد مبدأ رحيل الاسد في بداية المرحلة الانتقالية مفاجئاً ودفع النظام الى “التريث” قبل الانضمام الى مفاوضات جنيف – 8.

تريث الاسد الذي لم يدم طويلاً، ليس الاّ موقفاً اعتراضياً شكلياً من النظام، على بيان يدرك تماماً أن صياغته جاءت مختلفة تماماً عن بيان الرياض – 1 ويعكس موقفاً أقل صلابة حيال مصيره، ويثير الخلاف مجدداً على تفسير بيان جنيف – 1.

في الشكل، هناك فارق واضح بين “الرياضَين” . في الاول، كان ثمة تشديد مرتين على ضرورة رحيل الأسد وجماعته. أما في الرياض – 2، فلم يرد ذكر مسألة رحيل الاسد، إلّا مرة واحدة في سياق الكلام عن ضرورة التزام ما جاء في بيان جنيف – 1 . ونصّ على أن المجتمعين أكدوا أن تنفيذ العملية الانتقالية لن يحدث “من دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية”. والاهم من كل ذلك هو الفقرة الجديدة التي تضمنها الرياض – 2 والتي تؤكد أن المفاوضات المباشرة وغير المشروطة تعني أن كل المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضعَ شروطاً مسبقة، ولا تُعد المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة.

يمكن هذه الفقرة تحديداً أن تنسف كل ما سبقها، وتجعل إدراج رحيل الاسد في البيان مجرد جائزة ترضية للمعارضة. ولا شك في أن النظام السوري يعرف ذلك لكنّ تسريبه عبر صحيفة “الوطن” السورية أنه لم يرسل وفده الى المفاوضات، ليس سوى محاولة لتحسين شروطه أكثر .

ليست المرة الاولى يحاول النظام التمايز وتسجيل المواقف المجانية. فهو يعرف تماماً كما المعارضة، أن مصير الاسد سيكون على طاولة المفاوضات بنداً رئيسياً، وأن الخلاف على تفسير عبارتي “المفاوضات غير المشروطة” و”هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات” الواردة في جنيف – 1 كفيل وحده إلغاء مفاعيل أية اشارة الى رحيله في بداية العملية الانتقالية أو اية عملية أخرى.

على رغم النصر المعلن الذي حققته المعارضة السورية في الرياض – 2، لا شيء يوحي بأن روسيا قررت التخلي عن الاسد. وبالطبع لم تكن المعانقة الحارة في سوتشي توحي بشيء كهذا. لكن الرئيس الروسي المستعجل لسحب قواته العسكرية من سوريا قبل اطلاق حملته الرئاسية لسنة 2018، قد لا يكون قادراً على تحمل مزيد من التريث من الاسد، خصوصاً أن ما سمعه بوتين في منتجع البحر الاسود من الاسد ليس بالضرورة ما سيلتزمه لاحقاً.

موناليزا فريحة – النهار اللبنانية

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8 آراء على “الأسد يتريث و بوتين مستعجل !”

  2. كله كلام بكلام والاسد لو بدوه يرحل ما دمر البلد اصلا .. ونفس الحكي من 7 سننين منسمعه بتعطو العالم جرعات امل ع الفاضي هذا البطه شكله باقي ع الابد

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  3. لك نحن بالساحل تعبنا يعني شو المشكلة اذا الرئيس بشار الاسد استقال من السلطة يعني ماضل غيره بسوريا نحن استشهد من عنا اكتر من ميتين الف متلاقوا غيرو بسوريا يكون رئيس ، خلص اترك الحكم وخلي العالم البقيت من الساحل تعيش بسلام متترك الحكم بقى وتريحنا والله ايران عم تشيع عنا بالساحل كتير متحل عنا بقى انت وإيران يعني لو تارك الكرسي من اول الأزمة ماكان خسرنا نص شبابنا وبالأخير ايران م تشيعنا وتشيع نسوانا ، ميتين الف من عنا استشهدوا متبقى بالكرسي يلعن أخت هالكرسي نحن متنا من الجوع والامام علي كرهنا كل شي اسمه أسد

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  4. روسيا تعلم تماماً أنها لن تبق في سوريا مدى الحياة .. ولذلك هي بدأت بلعبة المفاوضات قبل انتهاء الكاز تبعها بوقت كي تحصل على أكبر قدر من الفطيرة أو المصالح في اللعبة السورية .. وعندما ستجد أنه لا منفذ سوى الإطاحة بالبطة واك واك الذي استأسد على شعبه وتأرنب أمام عدوه .. فلن تتردد لحظة .. هذا الكلام يعرفه الصغير قبل الكبير

    العلوي الخائن سيرحل عاجلاً أو آجلاً .. لكن الموضوع قد يطول .. ربما أيام أو شهور أو بعد سنة أو سنتين أو الخ .. الله أعلم .. اللعبة السياسية لا تتقيد بعوامل الوقت خاصة إسرائيل التي يهمها أن تبقى الاوضاع على ما هي عليه قدر الإمكان .. هم ليسوا على عجل ولا يهمهم زراعة البصل

    وأسأل الله أن يستر أهل سوريا .. أهل العز والنخوة والحمية ويحميهم من شر وكيد الخائنين ولا حول ولا قوة إلا بالله

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  7. طائفة لان شكل سوى ٨٪؜ من السوريبن نهبت و قتلت و شردت و قمعت ووووو و العالم اجمع يتحمل كل ذلك و مان شيء لم يك؟
    لم يحتاجوا الا للوزان واحد من اجل القضاء على صدام.
    روسيا ليست سوى أجير لمن يحمي هذه الطائفة.

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  8. جميع الصحفيين يتلاعبون بالكلام ليلعبوا على مشاعر المواطنين ( ياخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش ) الاستبداد سينتهي وأبو رقبة الجزّار سيرحل شاء من شاء وأبى من أبى الطغاة دئمآ الى الجحيم

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