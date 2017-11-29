الأسد يتريث و بوتين مستعجل !

أثارت موجة الاستقالات في هيئة المفاوضات السورية قبل مؤتمر الرياض – 2 تكهنات بأنّ مصير الرئيس السوري بشار الاسد قد حسم، وأنّ الرياض أذعنت للضغوط الروسية وقررت التخلي عن طلب تغيير النظام. لذلك، كان بيان الرياض – 2 الذي أعاد تأكيد مبدأ رحيل الاسد في بداية المرحلة الانتقالية مفاجئاً ودفع النظام الى “التريث” قبل الانضمام الى مفاوضات جنيف – 8.

تريث الاسد الذي لم يدم طويلاً، ليس الاّ موقفاً اعتراضياً شكلياً من النظام، على بيان يدرك تماماً أن صياغته جاءت مختلفة تماماً عن بيان الرياض – 1 ويعكس موقفاً أقل صلابة حيال مصيره، ويثير الخلاف مجدداً على تفسير بيان جنيف – 1.

في الشكل، هناك فارق واضح بين “الرياضَين” . في الاول، كان ثمة تشديد مرتين على ضرورة رحيل الأسد وجماعته. أما في الرياض – 2، فلم يرد ذكر مسألة رحيل الاسد، إلّا مرة واحدة في سياق الكلام عن ضرورة التزام ما جاء في بيان جنيف – 1 . ونصّ على أن المجتمعين أكدوا أن تنفيذ العملية الانتقالية لن يحدث “من دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية”. والاهم من كل ذلك هو الفقرة الجديدة التي تضمنها الرياض – 2 والتي تؤكد أن المفاوضات المباشرة وغير المشروطة تعني أن كل المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضعَ شروطاً مسبقة، ولا تُعد المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة.

يمكن هذه الفقرة تحديداً أن تنسف كل ما سبقها، وتجعل إدراج رحيل الاسد في البيان مجرد جائزة ترضية للمعارضة. ولا شك في أن النظام السوري يعرف ذلك لكنّ تسريبه عبر صحيفة “الوطن” السورية أنه لم يرسل وفده الى المفاوضات، ليس سوى محاولة لتحسين شروطه أكثر .

ليست المرة الاولى يحاول النظام التمايز وتسجيل المواقف المجانية. فهو يعرف تماماً كما المعارضة، أن مصير الاسد سيكون على طاولة المفاوضات بنداً رئيسياً، وأن الخلاف على تفسير عبارتي “المفاوضات غير المشروطة” و”هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات” الواردة في جنيف – 1 كفيل وحده إلغاء مفاعيل أية اشارة الى رحيله في بداية العملية الانتقالية أو اية عملية أخرى.

على رغم النصر المعلن الذي حققته المعارضة السورية في الرياض – 2، لا شيء يوحي بأن روسيا قررت التخلي عن الاسد. وبالطبع لم تكن المعانقة الحارة في سوتشي توحي بشيء كهذا. لكن الرئيس الروسي المستعجل لسحب قواته العسكرية من سوريا قبل اطلاق حملته الرئاسية لسنة 2018، قد لا يكون قادراً على تحمل مزيد من التريث من الاسد، خصوصاً أن ما سمعه بوتين في منتجع البحر الاسود من الاسد ليس بالضرورة ما سيلتزمه لاحقاً.

موناليزا فريحة – النهار اللبنانية