وكالة تركية : شجار بالعصي و سكاكين الشاورما بين سوريين في بورصا .. و الوالي يقرر ترحيل ” كل من يزعزع الأمن ” ( فيديو )

وكالة تركية : شجار بالعصي و سكاكين الشاورما بين سوريين في بورصا .. و الوالي يقرر ترحيل ” كل من يزعزع الأمن ” ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر شجاراً نشب بين سوريين، داخل أحد المقاهي، بمدينة بورصا.

وقالت وكالة إخلاص التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار نشب داخل مقهى يقع بجانب مديرية الهجرة، بمقاطعة عصمان غازي، حيث حصلت مشادة كلامية بين مجموعتين من السوريين، ما لبثت أن تحولت إلى عراك استخدموا فيه الحجارة والعصي وسكاكين الشاورما.

وأضافت الوكالة أن “العراك استمر طويلاً، تطايرت خلاله كراسي المقهى بين السوريين، وصور هذه اللحظات أحد سكان الحي، من المواطنين الأتراك، الذين أكدوا بدورهم تكرار حوادث العراك بين مجموعة من السوريين في حيهم”، إلا أن سبب العراك الأخير بقي مجهولاً.

وبدأت الشرطة عملية البحث عن السوريين المشاركين في العراك لإلقاء القبض عليهم، في حين أصدر الوالي قراراً يقضي بـ “ترحيل السوريين الذين يثبت زعزعتهم للأمن على الفور إلى بلادهم”.

المصدر : IHA