أمريكا ترد على تصريحات روسية حول محاصرة نازحين في سوريا و تشكيل ” منطقة عازلة في التنف “

أمريكا ترد على تصريحات روسية حول محاصرة نازحين في سوريا و تشكيل ” منطقة عازلة في التنف “

نفت الولايات المتحدة التصريحات الروسية حول قيام القوات الأمريكية في سوريا بتشكيل منطقة عازلة حول قاعدتها في التنف، ما أدى لمحاصرة أكثر من 50 ألف شخص بدون مساعدات إنسانية.

ووصف الجانب الأمريكي هذه التصريحات بأنها منافية للواقع أعلن ذلك لمراسل تاس ممثل قيادة عملية “العزم الصلب”، وشدد على أن هذه المعلومات غير مطابقة للواقع.

وشدد الممثل الأمريكي على أن بلاده لا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين في المنطقة وأن التحالف وعلى مدى فترة النزاع في سوريا كان يقدم المساعدة الكبيرة جدا لفرق الأمم المتحدة العاملة في منطقة الركبان.

وقال: “لفت التحالف مرارا وتكرارا انتباه الروس إلى استعدادنا للمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن النظام السوري رفض باستمرار هذه المحاولات” .

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الاثنين أن أكثر من 50 ألف لاجئ فى معسكر “الركبان” مازالوا معزولين وبدون مساعدات إنسانية.

وذكرت أن “المركز الروسي للمصالحة اقترح مرة أخرى على الجانب الأمريكي شطب مخيم الركبان للاجئين والطريق المؤدية إليه من المنطقة التي تراقبها وتسيطر عليها القوات الأمريكية في قاعدة التنف، وبعد ذلك تنفذ عملية فورية لتسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مع ضمان أن تقوم بها القوات الحكومية السورية”. (RT)