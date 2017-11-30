تنظيم ” داعش ” يعدم طياراً من الجيش النظامي ” حرقاً ” كان أسقط طائرته و أسره في ريف دمشق ( صور )

30 نوفمبر، 2017
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بث تنظيم “داعش” مقاطع مصورة في أحدث إصداراته الإعلامية، تظهر إعدامه لطيار نظامي كان أسقط طيارته وأسره في ريف دمشق.

وأظهرت المقاطع المصورة قيام التنظيم بإحراق الطيار “عزام عيد” حياً.

وكان تنظيم “داعش” أسر عيد في نيسان من العام الماضي، بعد أن أسقط طائرته بالقرب من منطقة جبل دكوة في القلمون الشرقي.

وكان وسائل إعلام النظام وروسيا قالت حينها إن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، وأن الطيار قفز منها بمظلته.

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4 آراء على “تنظيم ” داعش ” يعدم طياراً من الجيش النظامي ” حرقاً ” كان أسقط طائرته و أسره في ريف دمشق ( صور )”

  1. حرق الاف البشر و حرقه رب البشر، الى جهنم و بئس القرار.
    لازم كل ما يفطس (نسر) يطلع قرد ، لعنة الله على الوجوه النتنة، قتلة مجرمين انجاس.

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  3. ألم يكن بعض من يقصف هذا ال… يحرقون أحياءاً بفعل قنابله؟ و البعض الآخر يقضون خنقا تحت الأنقاض.

    أحلال أن يحرقوا هم أحياء أما هو فحرام؟ ؟ ؟

    أما الحريق الحقيقي فهو ما سيصلاه من الآن و صاعداً خالداً في جهنم مع القائد النافق حافر و ابنه الشهيد فاطس.

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  4. مو غريبة على نظام داعش أبنت المخابرات السورية هذا العمل الاجرامي، لكن الذي لفت نظري كذب النظام الذي ادعى ان الطائرة سقطت بعطل فني..

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