تنظيم ” داعش ” يعدم طياراً من الجيش النظامي ” حرقاً ” كان أسقط طائرته و أسره في ريف دمشق ( صور )

تنظيم ” داعش ” يعدم طياراً من الجيش النظامي ” حرقاً ” كان أسقط طائرته و أسره في ريف دمشق ( صور )

بث تنظيم “داعش” مقاطع مصورة في أحدث إصداراته الإعلامية، تظهر إعدامه لطيار نظامي كان أسقط طيارته وأسره في ريف دمشق.

وأظهرت المقاطع المصورة قيام التنظيم بإحراق الطيار “عزام عيد” حياً.

وكان تنظيم “داعش” أسر عيد في نيسان من العام الماضي، بعد أن أسقط طائرته بالقرب من منطقة جبل دكوة في القلمون الشرقي.

وكان وسائل إعلام النظام وروسيا قالت حينها إن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، وأن الطيار قفز منها بمظلته.

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