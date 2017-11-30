إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )

30 نوفمبر، 2017
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إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )

عرضت قناة “سما” النظامية تقريراً عن فتاة أرمنية حلبية قالت إنها هاجرت إلى أرمينيا بسبب الحرب، قبل أن تعود إليها بعد “الانتصار على الإرهاب”.

وعنونت القناة تقريرها بـ “قصة حلب حلبية”، وذكرت أن المهاجرة عادت إلى حلب مع زوجها البريطاني، والهدف هو الاستقرار في المدينة.

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رأيان على “إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )”

  2. غريب يعني قعدت بأرمينيا و هي أرمنية و ما عجبتها بلدها ركضت لترجع لسوريا بهالوضع المزري !!!! لا و لسا إذا حكيت مع حدا منن بيقلك أنا أرمني !!!!!

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