إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )

إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )

إعلام النظام : ” قصة حب حلبية .. فتاة هاجرت من حلب إلى أرمينيا بسبب الحرب تعود مع زوجها البريطاني للاستقرار فيها ” ( فيديو )

عرضت قناة “سما” النظامية تقريراً عن فتاة أرمنية حلبية قالت إنها هاجرت إلى أرمينيا بسبب الحرب، قبل أن تعود إليها بعد “الانتصار على الإرهاب”.

وعنونت القناة تقريرها بـ “قصة حلب حلبية”، وذكرت أن المهاجرة عادت إلى حلب مع زوجها البريطاني، والهدف هو الاستقرار في المدينة.