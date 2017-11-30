” إنسانية ترفع الأخلاق ” .. الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في مكة يطالب بإعادة النظر في تحريم الموسيقى ( فيديو )

” إنسانية ترفع الأخلاق ” .. الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في مكة يطالب بإعادة النظر في تحريم الموسيقى ( فيديو )

نشر متابعون على موقع “يوتيوب”، الثلاثاء، مقطعا من لقاء تلفزيوني للرئيس السابق لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في مكة المكرمة الداعية السعودي الشيخ أحمد الغامدي، دعا فيه من تبنى القول بتحريم الموسيقى إلى إعادة النظر.

وقال الغامدي في المقابلة التلفزيونية “إن الفطرة لُوثت والعقل أُدلج فسلّم بعض الناس بفكرة تحريم الفنون والموسيقى، وهي مسألة إنسانية ونوع من الفنون ترقق النفوس وتهذبها، وتعلي ذائقة الإنسان وأخلاقه، وأخلاق الإنسان ترتفع بالفنون ومن ضمنها الموسيقى”.

وكان الغامدي قد وصف المطربة المصربة أم كلثوم في لقاء تلفزيوني سابق له أنها مطربة رائدة في مجال الفن والطرب، وخاصة في اختيارها للقصائد التي كانت تلقيها، وأشار خلال اللقاء أنه يفضل الاستماع إليها.

ولفت إلى أنه لو تم توجيه دعوة له لحضور إحدى حفلات الفنان السعودي محمد عبده، فإنه سيحضرها، وأنه قد يحضر — بحسب تصريحاته و”زوجته معه”.

ورد الغامدي على من يصفه بـ”مفتي الليبرالين” بقوله “طريقة مهاجمة الشخص لإسقاطه في أعين الناس، أمر معروف منذ القِدم، حتى الأنبياء لم يسلموا من السب والقذف، فما بالكم بما دون الأنبياء”. (SPUTNIK)