السلطات الأمريكية تسحب ترخيص “ روسيا اليوم ” لتغطية أعمال الكونغرس

سحبت السلطات الأمريكية الاربعاء ترخيص شبكة “روسيا اليوم” الحكومية التي أُجبرت على التسجل على انها “عميل أجنبي”، ما سيحرمها من امكان تغطية أعمال الكونغرس في واشنطن.

وأبلغت لجنة الصحافيين المسؤولة عن هذا الشأن الشبكة بأن “ترخيصها” تم سحبه اثر تصويت بالاجماع.

وأوضح كريغ كابلان رئيس اللجنة التنفيذية لمراسلي الاذاعة والتلفزيون في الكونغرس أن “الاجراء اتخذ ردا على تسجيل تي اند آر بروداكشنز المستثمرة لـ(روسيا اليوم) على انها عميل أجنبي”.

واوضح كابلان أن قواعد اللجنة تنص على “عدم منح التراخيص إلى جهة تعمل لحساب أي دول أجنبية أو تمثلها”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية طلبت من “روسيا اليوم” في ايلول/ سبتمبر الماضي ان تتسجل على انها “عميل أجنبي” بعد ان خلصت الاستخبارات الأمريكية الى ان الشبكة “وسيلة الاعلام الرئيسية التي يستخدمها الكرملين للدعاية في العالم”. كما تنتقد الاستخبارات الشبكة بانها شاركت في حملة التضليل الاعلامي المفترضة التي يقف وراءها الكرملين خلال الحملة الرئاسية الأمريكية في 2016 والتي فاز فيها دونالد ترامب.

والتزمت الشبكة بالطلب في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على ذلك قانونا السبت الماضي يتيح لروسيا تصنيف وسائل اعلام على انها “عميل اجنبي” مع تركيز على اذاعتي “صوت أمريكا” و”اوروبا الحرة” اللتين يمولهما الكونغرس الأمريكي.(AFP)