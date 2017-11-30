برنامج الأغذية العالمي : عشرة ملايين شخص داخل سوريا لا يعرفون من أين يأتون بوجباتهم القادمة

برنامج الأغذية العالمي : عشرة ملايين شخص داخل سوريا لا يعرفون من أين يأتون بوجباتهم القادمة

قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إن عشرة ملايين شخص داخل سوريا لا يعرفون من أين يأتون بوجباتهم القادمة، وإن بعضهم لجأ إلى جمع فضلات الطعام من القمامة.

وأكدت بيتينا لوتشر المتحدثة باسم البرنامج، أن الوضع في المناطق التي تحاصرها قوات نظام الأسد خارج العاصمة دمشق “مزر”.

وأضافت أن “الناس في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق يلجأون إلى تناول بقايا الطعام من القمامة، والأطفال ضعفاء لدرجة أنه يغمى عليهم في المدرسة، ويأكلون العلف الحيواني، ولا يحصلون على جميع وجبات الطعام الثلاث الأساسية، ويتسولون في الشوارع”.