بشار الأسد يحتفل بعيد المولد النبوي في دمشق .. و وزير أوقافه يتحدث عن الإصلاحات الدينية التي تحققت في سوريا

بشار الأسد يحتفل بعيد المولد النبوي في دمشق .. و وزير أوقافه يتحدث عن الإصلاحات الدينية التي تحققت في سوريا

شارك بشار الأسد بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة أوقافه، مساء الأربعاء، في ذكرى المولد النبوي، في مسجد الأفرم بحي المهاجرين في دمشق، حيث أدى صلاة العشاء مؤتماً بمفتي دمشق وريفها.

وألقى وزير أوقاف النظام، محمد عبد الستار السيد، كلمة قال فيها: “من عروبة الرسول إلى عروبة القرآن، نفهم العروبة كحالة حضارية واسعة، وهذا ما أكد عليه القائد العربي الأصيل الرئيس بشار الأسد في لقائه الأخير، فإن خان وتخلف عربي، فلن ننسلخ من عروبتنا، ولن نفقد هويتنا وإن تطرف وأجرم خوارجي ووهابي وإخونجي، فلن نتنكر لإسلامنا فسورية قلب العروبة ومنطلق الإسلام والعروبة وقيمها مع روح الإسلام وتعاليمه، وحدة لا تتجزأ في نهج الرئيس الأسد”.

وتحدث السيد، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن “الإصلاحات السياسية والدينية التي تحققت في سورية مؤكداً أن شعبنا احتضن جيشنا العربي السوري فأثمر هذا الاحتضان نصراً بقيادة الرئيس الأسد الذي أوصلنا إلى بر الأمان .. لقد أزهرت كل قطرة دم من شهيد أو جريح من البوكمال إلى حلب إعجازاً أسقط التآمر ودحر الإرهاب لأن العزة لمن وقف مع الحق ودافع عنه بصدق”.