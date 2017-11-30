بشار الأسد يعفي ” مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء “

أصدر رأس النظام، بشار الأسد، أول أمس الثلاثاء، القانون رقم 39 لعام 2017 القاضي بـ “إعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء”.

نص القانون بحسب ما أوردت وكالة أنباء النظام “سانا”:

بناء على أحكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1439هجري الموافق 21-11-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

/أ/ أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.

/ب/ إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

المادة/2/

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.

المادة/3/

أ/ يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

ب/ يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:

رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا

رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا

رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا

رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا

ج/ لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.

د/ تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة /4/

يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.