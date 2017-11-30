حاكم مصرف بشار الأسد المركزي يوضح سبب انخفاض سعر الدولار

30 نوفمبر، 2017
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قال حاكم مصرف بشار الأسد المركزي، دريد درغام، إن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضاعة وكدسوها واحتكروها في مخازنهم خلال الفترة الماضية بأنه آن الأوان لأن تتوقف الاحتكارات.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن درغام قوله، يوم الثلاثاء، إن المركزي “يراقب منذ عدة أشهر حركة الإستيراد والتصدير وتقلبات سعر الصرف والتفاوت بين السعر الذي يقرره المصرف والسوق الموازي، ولاحظنا أنه هناك خلال الثلاثة أشهر الماضية ميل ليكون سعر السوق الموازي أقل من سعر المصرف المركزي وراقبنا إن كان الأمر مضاربة أم أمر آخر”.

وأضاف: “يسعدنا أن يأتي إلى المصرف أكبر قدر ممكن من الدولار لكن الأمر ليس جمع دولارات فقط فسورية بخير وبالنسبة لنا يجب أن نطمأن على الوضع العام للمواطن أو للفعاليات التجارية”.

وتابع: “المواطنون المخزنون للدولار خلال سنوات الحرب هم بحالة هلع غير مبررة لأنه بسلوك التخلص من الدولار بأسرع وقت، فهذا سيغذي مطامع التجار الذين يلعبون على سعر الدولار، قائلاً : أدعو المواطنين إلى عدم التخلي عن دولاراتهم لمصلحة التجار الجشعين في السوق”.

وزعم درغام أن “الدولة بوضع مرتاح وقوي، والسعر الذي رسينا عليه هو رسالة للجميع أن الدولة بخير، لا نتمنى الهبوط السريع للدولار بل الحرص على مصلحة الجميع”.

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رأيان على “حاكم مصرف بشار الأسد المركزي يوضح سبب انخفاض سعر الدولار”

  2. بإذن الله سوقنا قوي وعملتنا اقوى
    وسيتراجع الدولار إلى أن يصل لسعره الطبيعي قبل الأزمة
    سوريا كلها خيرات تعم الشرق الأوسط بكامله

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